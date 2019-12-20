Üniversiteli İrem Su'nun öldüğü trafik kazasına ilişkin davada karar

İstinaf mahkemesinin kararını üst mahkemeye taşıyacaklarını dile getiren Akkaya, şunları kaydetti:

"Karardan memnun değildim, yerel mahkeme 9 yıl 9 ay hapis cezası vermişti sanığa ama istinaf 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Bu, kabul edilebilir bir şey değil, insan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Sanık kırmızı ışığı ihlal etmiş, alkol ve hızı sınırını aşmış. Yasada bir boşluk var. Tek çocuğumu kaybettim, bana bundan sonra kim 'anne' diyecek, bunun bedelini nasıl ödeyecekler. Bunun bir bedeli olmalı. Bu, burada bitmedi, sonuna kadar takipçisi olacağız."

Baba Halil Akkaya da hiçbir şeyin kızları İrem Su'yu geri getirmeyeceğini ama başkalarının ölmemesi için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Mahkemenin kararını kabul etmediklerini söyleyen Akkaya, "Adalet bu sefer doğru tecelli etmedi. Bir canın bedeli bu olmamalı. Bizim kaybedecek bir şeyimiz kalmadı, biz hayattaki tek varlığımız kızımızı kaybettik. Hiçbir şey kızımı geri getirmeyecek ama biz bir tane bile olsa insanın hayatını kurtarmak için elimizden geleni yapacağız. Meclise kadar gideceğiz." diye konuştu.