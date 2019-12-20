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Üniversiteli İrem Su'nun öldüğü trafik kazasına ilişkin davada karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 14:36 | Son Güncelleme

Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Kazada ölen İrem Su'nun annesi Leyla Akkaya: - "Tek çocuğumu kaybettim, bana kim 'anne' diyecek bundan sonra, bunun bedelini nasıl ödeyecekler"

Burdur'daki trafik kazasında üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın ölümüyle ilgili davada verilen karara itiraz üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden yargılanan sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

11. Ceza Dairesindeki duruşmaya tutuklu sanık Emre Esmer, hayatını kaybeden genç kızın babası Halil ile annesi Leyla Akkaya, yakınları, taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Esmer, kimseye zarar verme niyetinin olmadığını belirterek, "Aileden özür dilerim, böyle olmasını istemezdim. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa trafik kazasında tam kusurlu bulunması, alkollü olması ve hız sınırını aşması sebebiyle "bilinçli taksirle yaralama" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşmanın ardından Bölge Adliye Mahkemesinin önünde toplanan grup, "İrem Su için adalet istiyoruz" yazılı pankart açtı.

- Tek çocuğunu kaybetmenin acısını yaşıyor

Kazada ölen genç kızın annesi Leyla Akkaya, gazetecilere, yerel mahkemenin verdiği cezada istinaf mahkemesinin indirim yaptığını söyledi.

İstinaf mahkemesinin kararını üst mahkemeye taşıyacaklarını dile getiren Akkaya, şunları kaydetti:

"Karardan memnun değildim, yerel mahkeme 9 yıl 9 ay hapis cezası vermişti sanığa ama istinaf 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Bu, kabul edilebilir bir şey değil, insan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Sanık kırmızı ışığı ihlal etmiş, alkol ve hızı sınırını aşmış. Yasada bir boşluk var. Tek çocuğumu kaybettim, bana bundan sonra kim 'anne' diyecek, bunun bedelini nasıl ödeyecekler. Bunun bir bedeli olmalı. Bu, burada bitmedi, sonuna kadar takipçisi olacağız."

Baba Halil Akkaya da hiçbir şeyin kızları İrem Su'yu geri getirmeyeceğini ama başkalarının ölmemesi için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Mahkemenin kararını kabul etmediklerini söyleyen Akkaya, "Adalet bu sefer doğru tecelli etmedi. Bir canın bedeli bu olmamalı. Bizim kaybedecek bir şeyimiz kalmadı, biz hayattaki tek varlığımız kızımızı kaybettik. Hiçbir şey kızımı geri getirmeyecek ama biz bir tane bile olsa insanın hayatını kurtarmak için elimizden geleni yapacağız. Meclise kadar gideceğiz." diye konuştu.

Burdur'da Süleyman Kılınç idaresindeki 42 DIP 19 plakalı otomobille Emre Esmer'in kullandığı 03 RF 575 plakalı otomobilin 13 Mart'ta üniversite kavşağında çarpışması sonucu ağır yaralanan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya (19), kaldırıldığı Isparta'daki özel hastanede hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından tutuklanan sürücü Emre Esmer, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış, taraf avukatları Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunmuştu.

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