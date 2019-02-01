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Üniversiteli Kader Buse'yi arama çalışmalarına ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 17:31 | Son Güncelleme

Antalya'da 9 gün önce hortum sırasında bulunduğu aracın dereye sürüklenmesinin ardından kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarın devam edilecek

Antalya'nın Kemer ilçesinde 9 gün önce oluşan hortumda, araçla sürüklendiği derede kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve AFAD ekiplerinden oluşan 69 kişi katıldı.

Havanın güneşli olması dolayısıyla aramalar denizde yoğunlaştırdı. Denizde arama yapan 24 dalgıca sahil güvenlik botları da eşlik etti. Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir helikopter de arama çalışmalarına katıldı.

Buse'nin babası Ahmet Acar'ın da takip ettiği çalışmalara yarına kadar ara verildi.

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