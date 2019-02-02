Üniversiteli Kader Buse'yi arama çalışmalarına ara verildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde 10 gün önce oluşan hortumda, araçla sürüklendiği derede kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve AFAD ekiplerinden oluşan 72 kişi katıldı.

Denizdeki 28 dalgıca sahil güvenlik botları da eşlik etti. Bölgeye gelen 7 balıkçı teknesi de sahil güvenlik ekiplerinin kontrolünde denize ağ atarak çalışmalara katıldı.

Buse'nin babası Ahmet Acar'ın da takip ettiği çalışmalara yarına kadar ara verildi.

