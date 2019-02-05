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Üniversiteli Kader Buse'yi arama çalışmalarına ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 18:06 | Son Güncelleme

Antalya'da 13 gün önce meydana gelen hortum sırasında bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarın devam edilecek

Antalya'nın Kemer ilçesinde 13 gün önce oluşan hortumda, araçla sürüklendiği derede kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve İl Jandarma Komutanlığı su altı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve AFAD ekiplerinden oluşan 98 kişi katıldı.

Ayrıca 32 dalgıç da Ağva deresinde ve derenin denizle buluştuğu noktada arama çalışması yaptı.

Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar'ın da takip ettiği çalışmalara yarına kadar ara verildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta hortum nedeniyle Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmiş, kurtarılan anne hastaneye kaldırılırken, sele kapılan kızı kaybolmuştu.

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