Üniversiteli kadın kasaplar, alışverişe geldiler kasap oldular

Konya’da üniversiteden mezun olduktan sonra bir kasapta farklı zamanlarda kasiyer olarak işe başlayan üç kadın, şimdi profesyonel kasap olarak çalışıyor.

Konya’da üniversiteden çeşitli bölümlerden mezun olan ve daha sonra kendi alanlarında iş bulamayan 3 kadın alışveriş için geldikleri bir kasapta işe başladı. İşe başlayan büro yönetimi bölümü mezunu 23 yaşındaki Elifcan Can, yine aynı bölümde eğitimini tamamladıktan sonra uzun süre iş bulamayan Ayşegül Yıldız (23) ve Sema Tekeli (23) kasiyerlik, temizlik işlerinin ardından ete merak sardı. İş yerindeki boş zamanlarında bıçak bilemeden et doğramaya kadar kendi imkanlarıyla mesleğe yönelen kadınlar, ustalarının da yardımıyla kısa süre eti parçalama konusunda profesyonel oldu. İş yerine gelen müşterilerin olumlu bakışları karşısında iş aşkı artan kadınlar aralarında reyonları da paylaşarak iş yerinde farklı bir ortam oluşturdu.

İlk zamanlarda kasiyer olarak işe başlayan Elifcan Can da "Daha sonra ete olan ilgimden dolayı tezgaha geçerek sucuk dolumu, et parçalama reyonu açabiliyorum. Bu çalışmaları yaptıktan sonra buraya gelen müşterilerden de güzel tepkiler aldık. Müşteriler tezgahın arkasında kadını görünce en azından temizliği hijyeni gördükleri için daha güzel tepkiler alıyoruz. Hatta bazı müşterilerden siz mi yapacaksınız diye tepkiler alıyoruz ben de biz hazırlayalım siz izleyin diyoruz" şekilde konuştu.