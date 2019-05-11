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Üniversiteli kadın kasaplar, alışverişe geldiler kasap oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 11:57 | Son Güncelleme

Konya’da üniversiteden mezun olduktan sonra bir kasapta farklı zamanlarda kasiyer olarak işe başlayan üç kadın, şimdi profesyonel kasap olarak çalışıyor.Konya’da üniversiteden çeşitli bölümlerden mezun olan ve daha sonra kendi alanlarında iş bulamayan 3 kadın alışveriş için geldikleri bir kasapta işe başladı.

Konya’da üniversiteden mezun olduktan sonra bir kasapta farklı zamanlarda kasiyer olarak işe başlayan üç kadın, şimdi profesyonel kasap olarak çalışıyor.
Konya’da üniversiteden çeşitli bölümlerden mezun olan ve daha sonra kendi alanlarında iş bulamayan 3 kadın alışveriş için geldikleri bir kasapta işe başladı. İşe başlayan büro yönetimi bölümü mezunu 23 yaşındaki Elifcan Can, yine aynı bölümde eğitimini tamamladıktan sonra uzun süre iş bulamayan Ayşegül Yıldız (23) ve Sema Tekeli (23) kasiyerlik, temizlik işlerinin ardından ete merak sardı. İş yerindeki boş zamanlarında bıçak bilemeden et doğramaya kadar kendi imkanlarıyla mesleğe yönelen kadınlar, ustalarının da yardımıyla kısa süre eti parçalama konusunda profesyonel oldu. İş yerine gelen müşterilerin olumlu bakışları karşısında iş aşkı artan kadınlar aralarında reyonları da paylaşarak iş yerinde farklı bir ortam oluşturdu.
İlk zamanlarda kasiyer olarak işe başlayan Elifcan Can da "Daha sonra ete olan ilgimden dolayı tezgaha geçerek sucuk dolumu, et parçalama reyonu açabiliyorum. Bu çalışmaları yaptıktan sonra buraya gelen müşterilerden de güzel tepkiler aldık. Müşteriler tezgahın arkasında kadını görünce en azından temizliği hijyeni gördükleri için daha güzel tepkiler alıyoruz. Hatta bazı müşterilerden siz mi yapacaksınız diye tepkiler alıyoruz ben de biz hazırlayalım siz izleyin diyoruz" şekilde konuştu.

"Ailem ilk zamanlarda tepki gösterdi ama şimdi gurur duyuyorlar"
Ailesinin ilk zamanlardaki tepkisine aldırış etmeden mesleğine devam ettiğini anlatan Elifcan Can, "İlk zamanlarda ailem çok tepki gösterdi. Çok yoruluyorsun, elinizi kesiyorsunuz, testere ile çok tehlikeli olduğunu söylediler. Zaman geçtikten sonra onlar da bu süreçte benimle gurur duymaya başladı. Şimdi sorduklarında bile kızınız nerede çalışıyor dediklerinde kasap demekten de gurur duyuyorlar" dedi.
Bütün kadınların istediği her şeyi yapabileceğini belirlen Can, "Şunu söylemek isterim biz kadın olarak bu işe bu şekilde başarabiliyoruz. Hatta bazı ustalardan dahi daha iyi yapabiliyoruz. Özellikle bu meslek için söylemiyorum kadınlar istedikleri zaman yapabilirler, kadın yapamaz diye bir şey yok yeter ki kadın istesin" şeklinde konuştu.
Kasap dükkanına gelen müşterilerden Ahmet Çakmak da "Kadının elinin değmesi daha temiz ve nezih oluyor gayet memnunuz" dedi.

Üniversiteli kadın kasaplar, alışverişe geldiler kasap oldular

Üniversiteli kadın kasaplar, alışverişe geldiler kasap oldular

Üniversiteli kadın kasaplar, alışverişe geldiler kasap oldular

Üniversiteli kadın kasaplar, alışverişe geldiler kasap oldular

Üniversiteli kadın kasaplar, alışverişe geldiler kasap oldular

Üniversiteli kadın kasaplar, alışverişe geldiler kasap oldular

Üniversiteli kadın kasaplar, alışverişe geldiler kasap oldular

Üniversiteli kadın kasaplar, alışverişe geldiler kasap oldular

Üniversiteli kadın kasaplar, alışverişe geldiler kasap oldular

Üniversiteli kadın kasaplar, alışverişe geldiler kasap oldular

Üniversiteli kadın kasaplar, alışverişe geldiler kasap oldular

Üniversiteli kadın kasaplar, alışverişe geldiler kasap oldular

Üniversiteli kadın kasaplar, alışverişe geldiler kasap oldular

Üniversiteli kadın kasaplar, alışverişe geldiler kasap oldular

Üniversiteli kadın kasaplar, alışverişe geldiler kasap oldular
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