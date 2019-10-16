HABER

Üniversiteli Kardelen'in kalbi ve karaciğeri Antalya'daki hastalara umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 23:01 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki üniversite öğrencisinin ailesince bağışlanan organlarından kalbi ve karaciğeri Antalya'daki iki hastaya nakledildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Kardelen Çetin'in ailesince bağışlanan organlarından kalbi ve akciğeri Antalya'daki iki hastaya umut oldu.

Öğrenim gördüğü üniversitenin yerleşkesinde fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede beyin kanamasına bağlı beyin ölümü gerçekleştiği öğrenilen ve ailesince organları bağışlanan Çetin'in kalbi ve karaciğeri ambulans uçak ile Antalya'ya getirildi.

Çetin'in kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Bayezid tarafından Denizli'de yaşayan 31 yaşındaki Necip Fazıl Çetin'e nakledildi.

Çetin'in karaciğeri ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı tarafından siroza bağlı karaciğer yetmezliği çeken 41 yaşındaki Mustafa Dönmez'e nakledildi.

Nakillerin başarılı geçtiği ve hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

PARTNER Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusunun estetiksiz hali şoke etti Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusunun estetiksiz hali şoke etti
İşte büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar!İşte büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar!
İki aile arasında kavga! Silahlar konuştuİki aile arasında kavga! Silahlar konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kalp nakli KKTC öğrenci

En Çok Okunan Haberler

Rasulayn'da teröristlere ait füze rampası ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait füze rampası ele geçirildi

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Haydar Baş'a hapis cezası!

Haydar Baş'a hapis cezası!

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

Barış Pınarı'na destek rahatsız etti! 'Vatandaşlık verilmesin'

Barış Pınarı'na destek rahatsız etti! 'Vatandaşlık verilmesin'

Cumhurbaşkanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İşte büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar!

Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga

İki aile arasında kavga! Silahlar konuştu

16 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

İşte Şans Topu'nda kazandıran numaralar

Malatya’da askeri personel taşıyan araç kaza yaptı: 3’ü asker 5 yaralı

Askeri personel taşıyan araç kaza yaptı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 653 oldu

Ağır darbe! MSB son bilançoyu açıkladı

HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.