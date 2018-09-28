HABER

Üniversiteli kendini astı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 17:02 | Son Güncelleme

SAMSUN'da oturan üniversitesi öğrencisi Levent Ö.

Üniversiteli kendini astı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da oturan üniversitesi öğrencisi Levent Ö. (20), inşaatta kendini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.
Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle'de bulunan 5 katlı inşaatın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre inşaata çalışmak için gelen işçiler, dairenin girişinde bulunan doğal gaz borusunda bir genci iple asmış halde buldu. İşçiler genci hemen indirip, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis, intihar eden gencin Ordu Üniversitesi öğrencisi Levent Ö. olduğunu belirledi. Levent Ö.'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Üniversiteli kendini astı

PARTNERİş yerinde mobbinge uğruyorsanız mutlaka bunu yapın!İş yerinde mobbinge uğruyorsanız mutlaka bunu yapın!
Çorum'da uyuşturucu ticaretine 6 tutuklamaÇorum'da uyuşturucu ticaretine 6 tutuklama
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren babaya 3 müebbet hapis cezasıEşi ve 2 çocuğunu öldüren babaya 3 müebbet hapis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şoke eden ifadeler

Adana'da kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şoke eden ifadeler

Sapığı kısa pantolonu yakalattı!

Sapığı kısa pantolonu yakalattı!

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!

Biri 66 yaşında, 2 kadın yakalandı

Biri 66 yaşında, 2 kadın yakalandı

Acı ölüm! Kahroldular

Acı ölüm! Kahroldular

Pansiyonda iğrenç olay!

Pansiyonda iğrenç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.