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Üniversiteli kıza cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 15:42 | Son Güncelleme

ISPARTA'da üniversite öğrencisi kıza cinsel saldırıda bulunup, dövdükten sonra bazı eşyalarını da gasbeden saldırgan yakalanıp, tutuklandı.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da üniversite öğrencisi kıza cinsel saldırıda bulunup, dövdükten sonra bazı eşyalarını da gasbeden saldırgan yakalanıp, tutuklandı.
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) eğitim gören kız öğrenci, 12 Ekim Cumartesi günü İstanbul Caddesi üzerinde, bisikletli, 30 yaşındaki ismi açıklanmayan erkeğin cinsel saldırısına uğradı. Saldırgan, kız öğrenciyi de darbedip, bazı eşyalarını da gasbederek kaçtı. Genç kızın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç kız, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin yaptığı titiz çalışmayla şüpheli, dün akşam yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kız öğrencinin hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.
EMNİYETTEN AÇIKLAMA
Olayla ilgili Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz 102 Cadde üzeri (SDÜ kavşağı- Çünür kavşağı arası) 12.10.2019 günü saat 12.50 sıralarında meydana gelen cinsel saldırı, kasten yaralama ve yağma olayının şüphelisinin yakalanmasına yönelik yapılan titiz teknik ve saha çalışması sonucu, şüpheli erkek şahsın ilimiz nüfusuna kayıtlı 1989 doğumlu olduğu tespit edilmiş, şüpheli şahıs ikametinde suçta kullanılan bisiklet ve müştekiye ait zati eşyalarla yakalanarak gözaltına alınmış, hazırlanan tahkikat sonrası adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

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