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  4. Üniversiteli kızın cüzdanını çalan yankesiciler saniye saniye kamerada

Üniversiteli kızın cüzdanını çalan yankesiciler saniye saniye kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2020 10:32 | Son Güncelleme

Adana’da üniversite öğrencisi kaldırımda yürürken sırt çantasını açıp içinde 105 lira parası olan cüzdanını çalan iki zanlı tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Kuruköprü Mahallesinde meydana geldi.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

İddiaya göre, üniversite öğrencisi Şerife T. (21) kız kardeşiyle kaldırımda yürürken onları Ali G. (46) ve Ercan D. (37) takip etmeye başladı. Bir süre sonra Ali G. genç kızın sırt çantasını açıp içinde 105 lira ve kredi kartı bulunan cüzdanını çaldı. Bu sırada Ercan D. de vatandaşların görmemesi için perdeleme yaptı. İki zanlı daha sonrada olay yerinden uzaklaştı. Bir vatandaşın görüp genç kızı uyarması üzerine genç kız zanlıları kovalamaya başladı. Zanlılar ara sokaklara girip kaçmaya devam ederken kız da arkalarından kovaladı ancak yakalayamadı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Genç kız olayın ardından polisi arayıp haber verdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede zanlılar belirlendi. Polis bu tespit üzerine güven tim ekiplerine zanlıların fotoğraflarını dağıttı. Güven tim ekipleri Atatürk Parkında iki zanlının da vatandaşları gözlerken yakaladı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Ali G. ifadesinde “Arkadaşım cezaevinden çıkıp benim evimde kaldı. Evde benim cep telefonumu çaldı. Ben de o gün kaldırımda onu görünce kovalamaya başladım. Genç kızdan kaçmadım” dediği öne sürüldü.

TUTUKLANDILAR

Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

(İHA)

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