Üniversiteli kızlardan yürek ısıtan davranış

Samsun Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan üniversite öğrencileri kırsal mahallerde bulunan ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı, bere ve eldiven üretiyor.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gül Cemal Hatun KYK Kız Yurdunda kalan öğrenciler örnek bir projeye imza atıyor. Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığının ’Gönül Bağı’ projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocukların gönüllerine dokunmak adına yaklaşan zorlu kış şartları için atkı, bere, eldiven gibi malzemeler üretiyorlar. 2019-2020 eğitim döneminin başında başlayan proje kapsamında şuana kadar yaklaşık 100 giysi malzemesi ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştı.

Gönüllere dokunmak

Proje kapsamında çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Öğrenciler okullarından yurtlarına geldiği zaman KYK’da bulunan atölyelerde ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı, bere, eldiven gibi malzemeleri bizzat kendileri üretiyor. Öğrencilerimiz kendileri el emeği göz nuru yaparak o ihtiyaç sahibi kardeşlerinin sevincine, sevinç katmak onların hatırlanması, kıymetlenmesi adına burada gayret göstermektedirler. Kardeşlerine bu malzemeleri kavuşturmanın heyecanını yaşıyorlar. Bazen 2 saat 3 saat yetiştirelim diye gayret içindeler. Gençlik ve Spor Bakanlığının ’Gönül Bağı’ projesi kapsamında gönüllere dokunmak adına yüzlere tebessüm bırakmak adına böyle bir çabanın içindeler. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek" dedi.