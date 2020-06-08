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Üniversiteli Mehmet Ali'nin ön otopsi raporu belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 10:23 | Son Güncelleme

KONYA'da, ablasına şiddet uygulayan eniştesinin babası ile 2 kardeşi tarafından demir çubuklarla dövülerek öldürüldüğü öne sürülen üniversiteli Mehmet Ali Demirel'in (23), ön otopsi raporunda künt kafa travmasına bağlı kafa kemiklerinde kırıklar oluştuğu bildirilerek, kafa içi kanama ve beyin dokusunda meydana gelen zararlar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 01.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi İsmet Bey Sokak'ta meydana geldi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Ali Demirel, Avusturya'nın Viyana kentinde yaşayan ablası Gülsen Koç'un eşi Mehmet Koç'tan şiddet gördüğünü öğrendi. Demirel, bu durumu konuşmak için yanına arkadaşı Oğuzhan Üzel'i de alıp, eniştesinin ailesinin evine gitti. İddiaya göre, Demirel'i, konuşmak için dışarı çağırdığı eniştesinin babası Hüseyin Koç (71) ile oğulları Adil Koç (48) ve İsa Koç (46) demir çubuk ve sopalarla dövdü. Ağır yaralanan Demirel, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Üniversiteli genç, 30 Mayıs Cumartesi günü hayatını kaybetti.

Suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden Adil Koç ve İsa Koç, olayın ardından tutuklandı. Adli kontrol kararı ile serbest bırakılan baba Hüseyin Koç da Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine tutuklandı. Baba ve oğulları ifadelerinde, suçlamaları kabu etmeyerek, Demirel'in bahçe duvarından atlayarak kaçmaya çalıştığı sırada düşüp, başını çiçekliğin kenarına çarptığını ileri sürdü.

KÜNT KAFA TRAVMASI SONUCU ÖLMÜŞ

Üniversileti Mehmet Ali Demirel'in ölümünün ardından yapılan ön otopsi raporu ortaya çıktı. Ön otopsi raporunda Demirel'in dirsek, el, diz ve diz altında yara, sol omzundan dirseğe kadar 30 santimetre uzunluğunda sıyrık, frontal (beyin) bölgede 2 santimetrelik kesik, el bileğinde 5 santimetrelik yara, sırt bölgesinde toplam 25 santimetre uzunluğunda yara ve baş bölgesinde ise temporal alanda 10 santimetrelik sıyrık tespit edildiği anlatıldı Raporda, baş bölgesinde yoğun kanama olduğu saptanan Demirel’in, künt kafa travmasına bağlı kafa kemiklerinde kırık, kafa içi kanama, beyin doku harabiyeti ve bunlara bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü belirtildi.

DHA

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