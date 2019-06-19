Üniversiteli Mert, mezuniyet partisinde elektrik akıma kapılarak öldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde, dün akşam bir mezuniyet partisine katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvar Opera Bölümü öğrencilerinden Mert Motör (26), yan evin bahçesine kaçan topu almak için korkuluklara tırmanırken, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Bugün okulda yapılması planlanan mezuniyet töreni de iptal edildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bademler Mahallesi'nde meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvar Opera Bölümü son sınıf öğrencileri, bugün yapılacak mezuniyet töreni öncesi, fakültedeki hocalarından birinin evinde mezuniyet partisine katıldı. Havuza girip eğlenen gençlerden bazıları voleybol oynamaya başladı. Bu sırada top, yandaki evin bahçesine kaçtı. Öğrencilerden Mert Motör, topu almak için korkuluklara tırmanmak istedi. Ancak Motör, elektrik aksamındaki kaçak nedeniyle akıma kapıldı. İlk başta arkadaşlarının şaka yaptığını düşündükleri Motör, şalterlerin indirilmesiyle akımdan kurtulabildi.

Çağırılan ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Mert Motör, yolda yaşamını yitirdi. Doktorların tüm müdahalesine karşın Motör, hayata döndürülemedi.

YURT DIŞINA GİDECEKTİ

Mert Motör'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Baba Mustafa Motör de, cenaze işlemleri için geldiği Adli Tıp Kurumu'nda gözyaşı döktü. Yakınları, Mert Motör'ün yakın zamanda hem eğitim, hem de iş nedeniyle yurt dışına çıkma planının olduğunu söyledi.

MEZUNİYET TÖRENİ İPTAL EDİLDİ

Bugün yapılması planlanan mezuniyet töreni de iptal edildi. Mert Motör, yarın okulunda yapılacak uğurlama töreninin ardından öğle namazı sonrası Narlıdere Yukarı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.