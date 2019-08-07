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Üniversiteli Mert, yangından kendisini kurtaran esnafla kucaklaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 17:14 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, evde çıkan yangında komşu esnafın camı ve demirleri kırmasıyla kurtulan üniversite öğrencisi Mert Pervil Can (24) taburcu oldu.

Üniversiteli Mert, yangından kendisini kurtaran esnafla kucaklaştı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, evde çıkan yangında komşu esnafın camı ve demirleri kırmasıyla kurtulan üniversite öğrencisi Mert Pervil Can (24) taburcu oldu. Can, kendisini kurtaran esnafı ziyaret ederek kucaklaştı ve teşekkür etti.
Kurtuluş Mahallesi 2017 Sokak'taki 3 katlı bir apartman dairesinin 1'inci katında, dün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi 3 gencin yaşadığı dairedeki yangını gören vatandaşlar, itfaiyeyi arayıp, eve yardıma koştu. Yangın esnasında odasında uyuyan ve evde yalnız olan Hemşirelik Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mert Pervil Can, komşuların camı ve demirleri kırmasıyla kurtarılabildi. Yangında, Can ile üst kattaki bir ailenin bebeği dumandan etkilendi. Her ikisi de hastaneye kaldırıldı. Tedavileri sonrası taburcu edildi. Can, evde birlikte yaşadığı arkadaşları Emre Yılmaz (24) ve Kadir Şentürk (24) ile birlikte kendisini yangından kurtaran esnafa teşekkür ziyaretinde bulundu.
'BİR AN HER ŞEY BİTTİ SANDIM'
O anları anlatan Can, şöyle dedi:
"Evi 2 arkadaşımla birlikte 4 ay önce kiralamıştık. Okul tatile girdi. Çalıştığım için memleketime dönmedim. Yangının çıktığı gün, gece vardiyasındaydım. Eve geldim. Uyuduğumda saat 06.00 civarlarıydı. Ne kadar uyudum bilmiyorum. Diğer 2 arkadaşım da sabah erkenden işe gitmiş. Bir süre sonra duman kokusunun burnuma geldiğini hissettim. Uyandığımda boğazım yanıyordu. Ne yapacağımı şaşırdım. Kapıya doğru yöneldim ama her şey yanıyordu. Sonra pencereye yöneldim ama demir parmaklıklar vardı. O sırada dışarıdan beni kurtarmak için çabalayan birilerinin olduğunu fark ettim. Cam kırıldı ve biraz nefes aldım. Bana dışarıdaki insanlar ıslak bez verdiler. 'Aşağıya doğru nefes al' diye bağırıyorlardı. Bir an her şey bitti sandım. Her şeye rağmen Kelime-i Şehadet getirdim. Beni kurtaranlara ne kadar teşekkür etsem azdır ama evde tüm eşyalar yandı. Arkadaşlarımın giyecek elbiseleri bile kalmadı."
YARDIM BEKLİYORLAR
Evde yaşayan gençlerden Emre Yılmaz, "Biz sabah işe gittik. Bir süre sonra evi kiraladığımız emlakçı aradı, yangın çıktığını söyledi. Çok korktuk hemen eve geldik. Evin içi tamamen yanmıştı, arkadaşımızı hastaneye kaldırmışlardı. Tüm eşyalar yandı ama arkadaşımızın kurtulmasına sevindik. Bayram dolayısıyla ailemizin yanına gideceğiz. Ama döndüğümüzde evi eski haline getirmemiz gerekiyor. Ev sahibi öyle istiyor. Nasıl yapacağız onu da bilmiyoruz. İnşallah bize maddi ve manevi yardım olur" diye konuştu.
Can'ın kurtarıcılarından biri olan esnaf Sezer Sezgin Tutak ise, "Arkadaş zor durumdaydı biz de ona yardım ettik. Camları kırdık, korkuluk demirlerini çıkardık. İnsanlık görevimizi yaptık. Kim olsaydı aynısını yapardı. O anda mahallede herkes telaş içindeydi" dedi.

FOTOĞRAF

Üniversiteli Mert, yangından kendisini kurtaran esnafla kucaklaştıÜniversiteli Mert, yangından kendisini kurtaran esnafla kucaklaştıÜniversiteli Mert, yangından kendisini kurtaran esnafla kucaklaştıÜniversiteli Mert, yangından kendisini kurtaran esnafla kucaklaştı

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