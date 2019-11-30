Üniversiteli Mikail, tekrar yürüyebilmek için yardım bekliyor

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)- TOKAT'ta, 4 yıl önce sinovyal sarkom (yumuşak doku) kanserine yakalanan üniversite öğrencisi Mikail Yıldırım'ın (20) tekrar yürüyebilmesi için ameliyat olması gerekiyor. Ameliyatı için gerekli 210 bin TL bulunursa, bacağı kesilmekten kurtulacak olan gencin babacı Güngör Yıldırım (46), maddi durumunun iyi olmadığını belirterek oğlunun ameliyatı için yardım çağrısında bulundu.

Kent merkezinde yaşayan Güngör ve Kevser Yıldırım (45) çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Elektrik Elektronik Meslek Yüksek Okulu Elektrik Elektronik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Mikail Yıldırım, 4 yıl önce sağ ayağından sinovyal sarkom kanserine yakalandı. Yıldırım çifti çocukları Mikail'i, Tokat'ta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada sağ ayağının kesilmesine karar verilmesi üzerine aile çocuklarını Ankara Onkoloji Hastanesi'ne götürdü. 2017 yılının Mart ayında tümör rezeksiyonu ve modüler tümör protez ameliyatı uygulandı. Ameliyat sonrasında protez çevresinde gelişen enfeksiyon nedeniyle 1 yıl tedavi edildi. Fakat ayağında bir iyileşme göremeyen Yıldırım ailesi, çocuğunun ayağının kesilmemesi için İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye götürdü. Burada Mikail Yıldırım'ın ilk tedavisini yapan doktorlar, protez çevresinde enfeksiyon, peroneal sinir felci, diz hareketlerinde kısıtlanma tespit etti. Yapılacak olan ameliyat ile sağlığına kavuşacak olan Mikail Yıldırım'ın ameliyatı için ise 210 bin TL gerekiyor. Ameliyatın maddi açıdan yüksek olması nedeniyle masrafları karşılayamayacak durumda olan Yıldırım ailesi, kendilerine yardım elinin uzatılmasını istiyor.