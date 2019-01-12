HABER

Üniversiteli Münevver, saçlarını lösemili çocuklar için bağışlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 17:22 | Son Güncelleme

EDİRNE'de Trakya Üniversitesi'nde okuyan Münevver Gizem Erdi (22), kestirdiği saçlarını lösemili çocukların tedavisi için bağışlıyor.

Üniversiteli Münevver, saçlarını lösemili çocuklar için bağışlıyor

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de Trakya Üniversitesi'nde okuyan Münevver Gizem Erdi (22), kestirdiği saçlarını lösemili çocukların tedavisi için bağışlıyor. Erdil, "Bugüne kadar saçlarımı 4'üncü kez keserek bağışladım. Maddi durumum yeterli olmadığı için saçımı bağışladım" dedi.
Bulgaristan'ın Haskova şehrinde yaşayan ve Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Münevver Gizem Erdil, uzattığı saçlarını lösemili çocukların tedavileri için kestirip Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu olan UNICEF'e bağışlıyor.
Kestirdiği saçlarının peruk yapılıp satıldığını, gelirinin ise lösemili çocuklara bağışlandığını söyleyen Erdil, 11 yaşından bu yana saçlarını kesip bağışladığını belirtti ve şunları söyledi:
"Birazcık empati kurmak gibi düşünün hani küçük çocuklara nasıl baktıklarını gördüğüm için ilk kestiğimde 'Bana da öyle bakacaklar mı?' dedim. Gerçekten bakıyorlar. Ailemden bile garip şekilde bakmaya devam ediyorlar. Hiç kimse tebessüm etmiyor. 'Acaba gerçekten öyle mi?', 'Yardım etmek amaçlı kesti mi?' diye sormuyorlar. Saçlarımın parasıyla ya lösemi hastası çocuklar için ilaç temin ediliyor ya da doğrudan para yollanıyor. Saçlarımı keseli 1 ay oldu, ben hala saçlarımı bağlı unuttuğumu zannedip tokamı arıyorum saçımda."
'TEPKİ GÖSTERENLER OLDU'
Saçlarını kestirdiği için çevresinden sert tepkiler aldığını ifade eden Erdil, "Çevremde sert tepki gösterenler oldu. Yaklaşık 200 'geçmiş olsun' mesajı aldım. Arkadaşlarımdan, çevremdekilerden 'Kendini rezil ettin' diye mesaj atanlar da oldu. Benim de lösemi hastası olduğumu düşünenler oldu. Ben 11 yaşından bu yana saçlarımı kesip bağışta bulunuyorum. Henüz 11 yaşındayken dizime kadar saçlarım vardı. Uzun saçtan sıkılmıştım ve o zaman 'İnsanlar da bana hasta olarak bakacaklar mı?' dedim. Hem uzun saçtan sıkılmıştım, Sonra kestirdim. ilk başladığımda öylesine kesmiştim sonra ne yapacağım diye düşündüm sonra bağış yapmaya karar verdim. Bugüne kadar saçlarımı 4'üncü kez keserek bağışladım. Maddi durumum yeterli olmadığı için saçımı bağışladım. Saçımı lösemili çocukların tedavileri için bağışladım" dedi.
Erdil, saçlarını 30 santime kadar uzatıp lösemili çocukların tedavisi için tekrar bağış yapacağını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Üniversiteli Münevver, saçlarını lösemili çocuklar için bağışlıyorÜniversiteli Münevver, saçlarını lösemili çocuklar için bağışlıyorÜniversiteli Münevver, saçlarını lösemili çocuklar için bağışlıyorÜniversiteli Münevver, saçlarını lösemili çocuklar için bağışlıyor

PARTNERSürpriz aşka şaşırtan yorumSürpriz aşka şaşırtan yorum
Saruhanlı'da taşkın; 5 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandıSaruhanlı'da taşkın; 5 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı
Adanalılar Çukurova Kitap Fuarı'na akın ettiAdanalılar Çukurova Kitap Fuarı'na akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Annesinin acısına fazla dayanamadı!

Annesinin acısına fazla dayanamadı!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

Yerel seçim için seçmen mi taşındı? YSK'dan açıklama

Yerel seçim için seçmen mi taşındı? YSK'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de köprü çöktü, işçiler mahsur kaldı

Köprü çöktü, işçiler mahsur kaldı!

MHP'li Refik Kurukız, bozkurt işareti yapmak için Erdoğan'dan izin istedi

MHP'li aday bozkurt yapmak için Erdoğan'dan izin istedi

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

İzmir'de rekor yağış! Trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İstanbul polisi her yerde onu arıyor!

İstanbul polisi her yerde onu arıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.