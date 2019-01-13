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Üniversiteli Münevver, saçlarını lösemili çocuklara bağışlıyor -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 09:57 | Son Güncelleme

Üniversiteli Münevver, saçlarını  lösemili çocuklara bağışlıyor Edirne'de Trakya Üniversitesi Münevver Gizem Erdi(22), kestirdiği saçlarını lösemili çocukların tedavisi için bağışlıyor.

Üniversiteli Münevver, saçlarını lösemili çocuklara bağışlıyor

Edirne'de Trakya Üniversitesi Münevver Gizem Erdi(22), kestirdiği saçlarını lösemili çocukların tedavisi için bağışlıyor. Erdil, lösemili çocukların tedavisi için bugüne kadar 100 bin liranın üzerinde saç bağışladığını belirterek, Bugüne kadar saçlarımı 4'üncü kez keserek bağışladım. Maddi durumum yeterli olmadığı için saçımı bağışladım dedi.

Bulgaristan'ın Haskova şehrinden Edirne'ye gelerek, Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Münevver Gizem Erdil, uzattığı saçlarını lösemili çocukların tedavileri için kestirip UNİCEF'e bağışlıyor. Kestirdiği saçlarını peruk yapılıp satıldığını, gelirinin ise lösemili çocuklara bağışlandığını söyleyen Erdil, 11 yaşından bu yana saçlarını kesip bağışladığını belirtti. Erdil, empati yapmak için kestirdiği saçlarının hasta olduğunu sananlar tarafından çok sayıda geçmiş olsun mesajı aldığını ifade etti. Lösemi hastalarının tedavisi için 4'üncü kez saç bağışında bulunan Erdil, şunları söyledi

Birazcık empati kurmak gibi düşünün hani küçük çocuklara nasıl baktıklarını gördüğüm için ilk kestiğimde bana da öyle bakacaklar mı dedim, evet bakıyorlar. Ailemden bile garip şekilde bakmaya devam ediyorlar, hiç kimse tebessüm etmiyor. Acaba gerçekten öyle mi yardım etmek amaçlı kesti mi, diye sormuyorlar. Ben kendi adımı vermeden bağışta bulunuyorum. Kendi adımı vermeden İstanbul'da yaşayan çocukluk arkadaşıma yolluyorum. O saçlarımı satıp ya ilaç alıp lösemi çocukların ilaç alması için yardımda bulunuyor, ya da direk saçlarını gönderiyor, UNİCEF'e peruk yapsınlar diye. Saçlarımı keseli 1 ay oldu, ben hala saçlarımı bağlı unuttuğumu zannedip tokamı arıyorum saçımda.

'TEPKİ GÖSTERENLER OLDU'

Saçlarını kestirdiği için çevresinden sert tepkiler aldığını ifade eden Erdil, Çevremde sert tepki gösterenler oldu. Yaklaşık 200 tane mesaj aldım geçmiş olsun mesajı. Arkadaşlarım, çevremdekiler kendini rezil ettin diye mesaj atanlarda oldu. Benim de lösemi hastası olduğumu düşünenler oldu. Ben 11 yaşından bu yana saçlarımı kesip bağışta bulunuyorum. Henüz 11 yaşındayken dizime kadar saçlarım vardı. Uzun saçtan sıkılmıştım ve o zaman insanlarda bana hasta olarak bakacaklarım mı dedim. Hem uzun saçtan sıkılmıştım, Sonra kestirdim. ilk başladığımda öylesine kesmiştim sonra ne yapacağım diye düşündüm sonra bağış yapmaya karar verdim. Bugüne kadar saçlarımı 4'üncü kez keserek bağışladım. Maddi durumum yeterli olmadığı için saçımı bağışladım. Bugüne kadar toplam 100 bin lira değerinde saçımı lösemili çocukların tedavileri için bağışladım dedi.

Erdil, saçlarını 30 santim uzatıp lösemili çocukların tedavisi için tekrar bağış yapacağını söyledi.

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