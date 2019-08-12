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Üniversiteli Mustafa, serinlemek için girdiği kanalda boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 15:35 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde serinlemek için Dalyan Kanalı'na giren üniversite öğrencisi Mustafa Öztekin (23), yaşamını yitirdi.

Üniversiteli Mustafa, serinlemek için girdiği kanalda boğuldu

Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde serinlemek için Dalyan Kanalı'na giren üniversite öğrencisi Mustafa Öztekin (23), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 07.00 sıralarında Köyceğiz Gölü'nü Akdeniz e bağlayan Dalyan Kanalı'nda meydana geldi. Ortaca'nın turistik mahallesi Dalyan'daki bir otelin önünden serinlemek için kanala giren Mustafa Öztekin, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Akıntıya kapılarak sürüklenen Öztekin, gözden kayboldu. Yangındaki arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre sakinlerinin de yardımı ile Öztekin'in suya girdiği yerin 10 metre ilerisinde cesedi bulundu.
Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenci olan, yaz tatillerinde barda çalışıp, harçlığını çıkarttığı belirtilen Mustafa Öztekin'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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