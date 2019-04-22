Üniversiteli öğrenciler hastane bahçesini yeşillendirdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, hazırladıkları proje kapsamında devlet hastanesi bahçesini biberiye ve gül fidanlarıyla süsledi.

İsabeyli Kız Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, proje hazırladı. Nazilli Devlet Hastanesi'nin bahçesini, proje kapsamında 150 gül ve 25 biberiye fidanıyla yeşillendirdi. Öğrenciler fidanlara can suyu da vermeyi ihmal etmedi. İsabeyli Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Lütfiye Kuzumoğlu, öğrencileri tebrik etti. Hastane Başhekimi Opr. Dr. Şafak Çalışkan, projeyi oldukça olumlu bulduklarını kaydetti. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sevdanur Mete, Kız yurdunda kalıyorum. Yurdumuzun sosyal sorumluluk projesi kapsamında Nazilli Devlet Hastanesi bahçesine fidan dikmeye geldik. Çok mutluyuz. Çünkü biz ölsek de hayatımız bitse de bu diktiğimiz fidanlar kalacak. Burada gül ve biberiye fidanları dikiyoruz. Hastane yönetimine de bizlere bu anlamlı fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyoruz dedi.

