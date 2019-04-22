HABER

Üniversiteli öğrenciler hastane bahçesini yeşillendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 12:29 | Son Güncelleme

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, hazırladıkları proje kapsamında devlet hastanesi bahçesini biberiye ve gül fidanlarıyla süsledi.  İsabeyli Kız Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, proje hazırladı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, hazırladıkları proje kapsamında devlet hastanesi bahçesini biberiye ve gül fidanlarıyla süsledi.
İsabeyli Kız Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, proje hazırladı. Nazilli Devlet Hastanesi'nin bahçesini, proje kapsamında 150 gül ve 25 biberiye fidanıyla yeşillendirdi. Öğrenciler fidanlara can suyu da vermeyi ihmal etmedi. İsabeyli Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Lütfiye Kuzumoğlu, öğrencileri tebrik etti. Hastane Başhekimi Opr. Dr. Şafak Çalışkan, projeyi oldukça olumlu bulduklarını kaydetti. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sevdanur Mete, Kız yurdunda kalıyorum. Yurdumuzun sosyal sorumluluk projesi kapsamında Nazilli Devlet Hastanesi bahçesine fidan dikmeye geldik. Çok mutluyuz. Çünkü biz ölsek de hayatımız bitse de bu diktiğimiz fidanlar kalacak. Burada gül ve biberiye fidanları dikiyoruz. Hastane yönetimine de bizlere bu anlamlı fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyoruz dedi.

Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...
Dijitalleşen dünya BİLGİ’de konuşulacakDijitalleşen dünya BİLGİ’de konuşulacak
Freni boşalan TIR, pazara daldıFreni boşalan TIR, pazara daldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Son dakika: 50 astsubay hakkında gözaltı kararı

Son dakika: 50 astsubay hakkında gözaltı kararı

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 yıl önce kuruyan nehre bir de şimdi bakın! Bambaşka görüntüye kavuştu

5 yıl önce kuruyan nehre bir de şimdi bakın!

400 yıllık tarihi hamam yenilenmeyi bekliyor

400 yıldır orada! Kitabesi yok ama...

İzne gelen asker elektrik akımına kapılarak öldü

İzne gelen asker elektrik akımına kapılarak öldü

MİT'ten sınır ötesi operasyon! Yakalanarak Türkiye'ye getirildiler

MİT'ten sınır ötesi operasyon!

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! Faillerden biri daha yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Son dakika: Çok sayıda astsubay hakkında gözaltı kararı

Son dakika: 50 astsubay hakkında gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.