HABER

Üniversiteli öğrencilerden örnek davranış

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 16:53 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalan üniversite öğrencileri yurt çevresindeki sokak hayvanlarına sahip çıktı.Şuhut Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, kaldıkları Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu çevresindeki sahipsiz sokak hayvanlarına sahip çıkarak onlara temin ettikleri mamaları vererek aç kalmalarını önledi.

Üniversiteli öğrencilerden örnek davranış

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalan üniversite öğrencileri yurt çevresindeki sokak hayvanlarına sahip çıktı.
Şuhut Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, kaldıkları Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu çevresindeki sahipsiz sokak hayvanlarına sahip çıkarak onlara temin ettikleri mamaları vererek aç kalmalarını önledi. Kredi Yurtlar Kurumu yöneticilerinin de katılımları ile sahipsiz sokak hayvanlarına sahip çıkan öğrenciler hayvanların kaldıkları yerleri temizleyerek sağlık durumu iyi olmayan hayvanları tedavi ettirdi. Kendi harçlıklarından da fedakarlık eden öğrenciler sokak hayvanlarının bakımsız kalmamaları için ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini ifade etti.

Üniversiteli öğrencilerden örnek davranış

Üniversiteli öğrencilerden örnek davranış

Üniversiteli öğrencilerden örnek davranış

Üniversiteli öğrencilerden örnek davranış

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
İki şehit arkadaş aynı karedeİki şehit arkadaş aynı karede
Jongwoo, Kuzey ve Güney Kore arasındaki askersiz bölgeyi anlattıJongwoo, Kuzey ve Güney Kore arasındaki askersiz bölgeyi anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyeliler İstanbul'da toplandı! Barış Pınarı Harekatı mesajı

Suriyeliler İstanbul'da toplandı! Barış Pınarı Harekatı mesajı

Teröristlerin kirli oyunu! Kiliseden saldırıyorlar

Teröristlerin kirli oyunu! Kiliseden saldırıyorlar

Bakırköy'de aracın üzerine vinç parçası düştü: 2 yaralı

Bakırköy'de akılalmaz kaza!

Kayseri'nin Sarız ilçesi belediye binasında pompalı dehşeti!

Belediye binasında pompalı dehşeti! Kurşun yağdırdı

İstanbul Küçükmece'de 20 saatlik su kesintisi! İSKİ duyurdu

İSKİ duyurdu: 20 saatlik su kesintisi

Son dakika! YPG/PKK'lı teröristlerden Suruç'taki sivillere havan mermili saldırı: 2 şehit

Yine sivilleri hedef aldılar! 2 şehit...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.