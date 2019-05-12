Üniversiteli öğrencilerden şehit ailelerine ziyaret

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da üniversite öğrencileri, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri ve eşlerini evlerinde ziyaret etti.

Elazığ Anadolu Realist Gençlik Hareketi Derneği bünyesinde bir araya gelen 50 öğrenci, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde şehit anneleri ve eşleriyle sohbet edip onlara gül ve çeşitli hediyeler verdi.

Dernek Başkanı Erhan Eğit, yaptığı açıklamada, üniversite öğrencileri olarak birçok etkinlik yaptıklarını ama en anlamlı faaliyetlerinin bu ziyaretler olduğunu söyledi.

Anneler Günü'nü şehit anneleri ve eşleriyle geçirdiklerini kaydeden Eğit, "Burada üniversite okuyoruz ve annelerimizin yanında değiliz ama en değerli anneler olan şehit anneleriyle beraberiz. Kendi annelerimize geliyormuş gibi hazırlandık. Biz bugün her ne kadar annelerimizden kilometrelerce uzak olsak da bu vatanın bağımsızlığı için toprağa düşmüş şehitlerimizin anneleriyle olmak en güzel olandır." diye konuştu.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde 1998 yılında şehit olan Zülfü Kabulut'un eşi Leyla Karabulut, ülkenin geleceği olan gençlerin evine kadar gelmelerinden dolayı çok memnun olduğunu kaydetti.