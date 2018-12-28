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Üniversiteli Onur, yaşama tutunamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 17:12 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, balkon kenarındaki mermerin üzerine oturan üniversite öğrencisi Onur Kaplan (19), mermerin kırılması sonucu yere düştü.

Üniversiteli Onur, yaşama tutunamadı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, balkon kenarındaki mermerin üzerine oturan üniversite öğrencisi Onur Kaplan (19), mermerin kırılması sonucu yere düştü. Ağır yaralanan Onur Kaplan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, geçen hafta cuma günü saat 10.00 sıralarında 100. Yıl Mahallesi 1008 Nolu Cadde üzerinde bulunan apartmanda meydanda geldi. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 1'inci sınıf öğrencisi Onur Kaplan, hava almak için birinci kattaki dairenin balkonuna çıktı. Balkon kenarında bulunan mermerin üzerine oturan Onur Kaplan, mermerin kırılması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden beton zemine başının üstüne düştü. Onur Kaplan ambulansla hemen yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Onur Kaplan, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Kaplan'ın cenazesi ailesi tarafından hastane morgundan alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Mersin'e götürüldü.
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Onur Kaplan için taziye mesajı yayımladı. Rektör Polat mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 1'inci sınıf öğrencisi Onur Kaplan'ın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Talihsiz bir olay sonucu hayatını kaybeden değerli öğrencimiz Onur Kaplan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, hocalarına ve arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun."

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