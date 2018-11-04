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Üniversiteli Onur'un ölümünde 1 kişiye uyuşturucu gözaltısı - (Tekrar)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.11.2018 14:15 | Son Güncelleme

AYDIN'da uyuşturucu hap kullandıkları öne sürülen 3 üniversite öğrencisinden 1'inin ölmesi, diğer 2'sinin de hastanelik olmasının ardından, uyuşturucu maddeyi sattığı öne sürülen D.D.

Üniversiteli Onur'un ölümünde 1 kişiye uyuşturucu gözaltısı - (Tekrar)

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da uyuşturucu hap kullandıkları öne sürülen 3 üniversite öğrencisinden 1'inin ölmesi, diğer 2'sinin de hastanelik olmasının ardından, uyuşturucu maddeyi sattığı öne sürülen D.D. (17), gözaltına alındı.
Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir evde bir araya gelen Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Onur S. (21), M.F.D. (19) ve Y.E.K. (20) iddiaya göre uyuşturucu hap kullandı. Gençler, bir süre sonra rahatsızlandı. Üç arkadaştan biri, dün saat 00.30 sıralarında polise haber verdi. Eve gelen polis ekibi, gençleri yerde hareketsiz buldu. Çağrılan sağlık ekipleri, 3 genci ambulanslarla hastanelere kaldırdı.
Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınan Onur S., tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Diğer iki gencin Aydın Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Onur S., dün Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Bari Camii'nde ikindide kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.
UYUŞTURUCUYU SATTIGI İDDİASIYLA GÖZALTINDA
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, gençlere uyuşturucu hap sattığı iddiasıyla D.D.'yi, Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edilen D.D. hakkındaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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