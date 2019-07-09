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Üniversiteli Osman Bilal, kalp krizinden öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 15:00 | Son Güncelleme

TOKAT'ta üniversite öğrencisi Osman Bilal Yıldırım (29), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Üniversiteli Osman Bilal, kalp krizinden öldü

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta üniversite öğrencisi Osman Bilal Yıldırım (29), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2'nci sınıf öğrencisi olan Osman Bilal Yıldırım, yaz tatili döneminde memleketi Tokat'a geldi. Kentte yaşayan Osman ve Asiye Yıldırım çiftinin 5 çocuğundan küçüğü olan Osman Bilal Yıldırım, uyumak için odasına çekildi. Babası Osman Yıldırım, saat 19.00 sıralarında oğlunu uyandırmak için odasına gitti. Bir süre uğraşmasına rağmen oğlunu uyandırmayı başaramayan Osman Yıldırım nabzını kontrol etti. Nabız atışının olmadığını anlayınca durumu kızı Hilal Yıldırım'a bildirerek sağlık ekiplerini aramasını istedi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Osman Bilal Yıldırım'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Osman Bilal Yıldırım'ın cenazesi bugün öğle namazı sonrası Behsat Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyhi Şirvani Mezarlığında toprağa verildi.

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