Üniversiteli Safiye, kazada öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, beton bariyerlere çarpan otomobilin ön camından yola fırlayarak yaralanan Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Safiye Şahan (22) yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Mustafa Çakır'ın (26) ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında, Cankurtaran Mahallesi Denizli- Antalya Karayolu Şahin Tepesi Mevkii'nde meydana geldi. Denizli yönüne gelen Mustafa Çakır, yönetimindeki 35 AE 6105 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, yolun sağındaki beton bariyerlere çarptı. Sürücü Çakır ile arka koltukta oturan ve emniyet kemeri takılı olmadığı için çarpışma sırasında ön camdan dışarı fırlayan Safiye Şahan, ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Şahan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Çakır'ın ise tedavisi sürüyor.
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Safiye Şahan'ın 15 gün sonra doğum günün olduğu öğrenildi. Şahan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Sarayköy ilçesinde öğle namazının ardından toprağa verildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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