HABER

Üniversiteli Safiye, kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 16:16 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, beton bariyerlere çarpan otomobilin ön camından yola fırlayarak yaralanan Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Safiye Şahan (22) yaşamını yitirdi.

Üniversiteli Safiye, kazada öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, beton bariyerlere çarpan otomobilin ön camından yola fırlayarak yaralanan Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Safiye Şahan (22) yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Mustafa Çakır'ın (26) ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında, Cankurtaran Mahallesi Denizli- Antalya Karayolu Şahin Tepesi Mevkii'nde meydana geldi. Denizli yönüne gelen Mustafa Çakır, yönetimindeki 35 AE 6105 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, yolun sağındaki beton bariyerlere çarptı. Sürücü Çakır ile arka koltukta oturan ve emniyet kemeri takılı olmadığı için çarpışma sırasında ön camdan dışarı fırlayan Safiye Şahan, ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Şahan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Çakır'ın ise tedavisi sürüyor.
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Safiye Şahan'ın 15 gün sonra doğum günün olduğu öğrenildi. Şahan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Sarayköy ilçesinde öğle namazının ardından toprağa verildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Üniversiteli Safiye, kazada öldü

PARTNERİşte Ece Seçkin'in nişan davetiyesiİşte Ece Seçkin'in nişan davetiyesi
Karabük’te fuhuş operasyonu: 4 gözaltıKarabük’te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
Havuza düşen Ufuk, yaşam mücadelesini kaybettiHavuza düşen Ufuk, yaşam mücadelesini kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Çağla Şıkel'e 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Çağla Şıkel'e 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Teneke kutudan bakın ne yaptı

Teneke kutudan bakın ne yaptı

Değişim şaşkına çevirdi

Değişim şaşkına çevirdi

İlk kez göreceksiniz! TSK paylaştı...

İlk kez göreceksiniz! TSK paylaştı...

Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk bakışta ne görüyorsunuz?

Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk bakışta ne görüyorsunuz?

Bursa'da mide bulandıran olay! Öldürülmeden önce eve kamera koymuş

Bursa'da mide bulandıran olay! Öldürülmeden önce eve kamera koymuş

Kartal'da korkutan görüntü: Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!

Kartal'da korkutan görüntü: Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.