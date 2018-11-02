Üniversiteli Sedanur, kendisini köy çocuklarına adadı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da, üniversite öğrencisi Sedanur Kavaklı (20), 'Mor Kanatlar' projesi ile Türkiye'nin çeşitli illerindeki köy okullarında ihtiyaç sahibi çocuklara yardım götürüyor. Kavaklı, bugüne kadar kitap, kalem, silgi gibi kırtasiye malzemelerini yardımseverlerden toplayıp, 11 okulda yüzlerce yoksul çocuğa ulaştırdı. Kavaklı, yol ve konaklama masraflarını karşılamak için ise günlük işlerde çalışarak para biriktiriyor. Uludağ Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü öğrencisi Sedanur Kavaklı, sosyal medya üzerinden başlattığı 'Mor Kanatlar' projesiyle ihtiyaç sahibi çocuklar için yardım topluyor. Her türden kırtasiye malzemesi, giyim ve oyuncak gibi eşyaları evinde toplayan Kavaklı, paketlediği yardım malzemelerini Türkiye'nin çeşitli illerinde tespit ettiği ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden de teyit ettiği ihtiyaç sahibi okullara ulaştırıyor. İlk olarak Şanlıurfa'da bir okula gittiğini söyleyen Kavaklı, projesi hakkında yaptığı açıklamada, "Hilvan'da 2 okula destek verdim. İlk olduğu için çok heyecanlıydım. Ne ile karşılaşacağımı bilmiyordum. Gittiğimde çocuklar çok güzel karşılık verdi. Kapıda karşıladılar. Hepsi aynı anda sarılmaya çalışıyordu. Çok güzel bir andı, tarifi yok. Şanlıurfa'dan sonra Bingöl, Trabzon, tekrar Şanlıurfa ve Mardin'e gittim. Toplamda 11 okula yardım götürdüm" dedi.

'ONLAR TÜM RENKLERE ULAŞAMIYOR' Sadece kırtasiye malzemesi değil, çocukların eğleneceği şeyleri de okullara götürdüğünü söyleyen Sedanur Kavaklı, "Kişisel ihtiyaçları ve okulun ihtiyaçları da karşılanıyor. Çocukların tepkisi çok güzel. Hiç tanımadıkları birini görüyorlar. Kimi abla, kimi öğretmen gözüyle bakıyor. Hepsinin tepkisi farklı oluyor. Bir keresinde flüt tartışmasına bile girmiştik. Çocuklar flütü ilk kez görmüşlerdi. 'Mor benim olsun, kırmızı senin olsun' diye kavga ettiklerini gördüm. Çocuklar için renkler çok önemli. Fakat onlar tüm renklere ulaşamıyorlar. Bu beni çok üzdü. İlk projede bunu gördüğüm için sonraki projelerde her şeyin tüm renklerini onlara ulaştırmaya çalıştım. Çocukların fırsat eşitliğine sahip olmadığını düşünüyorum. Buradaki amaç olmayana ulaştırmak. Şimdilik ekibim yok. Bu işe gönül verebilecek insanlarla çalışmayı çok isterim ancak o tarz insanlarla henüz karşılaşmadım. Kendimi gösterdikten sonra talepler gelmeye başladı. Artık köy okulu öğretmenleri bana talep gönderiyor. Ben de araştırdıktan sonra bizzat gidip, bana gelen malzemeleri dağıtıyorum" diye konuştu.