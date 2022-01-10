Üniversiteli Sedefnur Çağlar'a ne oldu? Misafirliğe gittiği evdeki pencereden düştüğü iddia edildi: 2 polis gözaltında

Sedefnur Çağlar'ın 7. kattan düşmesi gündem yarattı. Dün sabah 06.30'da meydana gelen korkunç olay sonrası ağır yaralanan üniversiteli Sedefnur'un başına ne geldiği merak ediliyor. Hayati tehlikesi devam eden ve yoğun bakımdaki, tedavisi süren Sedefnur Çağlar olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında o sırada evde bulunan polis memurları A.B. ile O.Ç. ve kız arkadaşının gözaltına alındığı öğrenildi.

SEDEFNUR ÇAĞLAR'A NE OLDU?

Kocaeli'deki korkunç olay sabah saat 06.30 sıralarında, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Sedefnur Çağlar, polis memuru olan arkadaşı A.B. ile birlikte polis memuru olan arkadaşları O.Ç.’nin evine gitti.

SEDEFNUR ÇAĞLAR 7. KATTAKİ PENCEREDEN DÜŞTÜ

İddiaya göre Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde 7’nci katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sedefnur Çağlar’ın vücudunda kırıklar bulunduğu belirlendi. Ağır yaralanan Çağlar yoğun bakımda tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

2'Sİ POLİS 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis olay yerinde incelemede bulunurken, polis memurları A.B. ile O.Ç. ve kız arkadaşı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)



