Üniversiteli Sefa devlet desteğiyle mantar üreticisi oldu

Kocakahya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mantar üretmeye karar verdiğinde, bunu nasıl yapacağını bilmediği için detaylı araştırma yaptığını söyledi.

Bir yandan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümü eğitimine devam eden Kocakahya, bir yandan da mantar üretiminden para kazanarak ailesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

İstiridye mantarı üretmek için evlerinin yanındaki 10 metrekarelik eski bir mağazada deneme üretimi yapan Kocakayha, başarılı olunca Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurdu.

Deneme amaçlı yaptığı üretimden istediği sonucu alınca çok umutlandığını dile getiren Kocakahya, aldığı destekle 10 tonluk komposto kapasiteli bir tesiste üretim yaptığını dile getirdi.

Kocakahya, istiridye mantarını kaliteli üretmek için mücadele ettiğini, ürünlerine gelen talepten memnun olduğunu ifade etti.

Mantar üretmeye başladığı ilk zamanlarda başarılı olacağına kimsenin inanmadığını aktaran Kocakahya, şöyle konuştu:

"Daha önce başaramayacağımı düşünenler şimdi beni arayıp 'Biz de kursak, nasıl olur?' diye soruyor. Mantarları görenlerden olumlu dönüşler alıyorum. İlk olarak üretim yaptığım çadırı ikiye çıkaracağım. Taze mantar üretiyoruz ve vatandaşlar buna rağbet gösteriyor. Ülkemizde gıdayla ilgili ne kadar üretirsen o kadar kazanırsın. Şimdi bölgede pazarladığım ürünlerimi ileride tüm Türkiye’ye pazarlamak istiyorum."

Kocakahya'nın babası Abdurrahman Kocakahya ise oğlunun mantar üretmek istediğinde ilk olarak işi bilmedikleri için karşı çıktığını kaydetti.

Oğlunun, başarılı olarak başta kendisi olmak üzere herkesi yanılttığını anlatan Kocakahya, "Tesisi kurup üretime başladı. Kendi parasını kazanıyor. Biz de ona yardımcı oluyoruz. Hasadı da birlikte yapıyoruz. Zorlukları var ama memnunuz. Genç Çiftçi projesi için oğluma yardımcı olanlara da teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

