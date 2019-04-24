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Üniversiteli Sefa kazada öldü, yoldan geçen selfie yaptı

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GÜNDEM  | 24.04.2019 17:09 | Son Güncelleme

Karabük'ün Yenice ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Sefa Cinkavuk (21), yaşamını yitirdi. Yoldan geçerken kazayı görüp kanlar içinde yerde yatan Cinkavuk'u arkasına alarak selfie yapan İ.Ö., 'Maalesef motorcu rahmetli oldu gibi' diye paylaşımda bulundu.

Üniversiteli Sefa kazada öldü, yoldan geçen selfie yaptı

Kaza, öğle saatlerinde Karabük - Zonguldak yolu Balıkısık mevkiinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Makine Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Sefa Cinkavuk'un kullandığı 06 FR 4867 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Şevki Kar idaresindeki 81 EA 801 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada yola savrulan Sefa Cinkavuk, kanlar içerinde kaldı.

'MAALESEF MOTORCU RAHMETLİ OLDU GİBİ'

Yoldan geçerken kazayı görüp duran sürücülerden İ.Ö., Cinkavuk'u arka plana alarak selfie yaparak sosyal medya hesabından 'Maalesef motorcu rahmetli oldu gibi' diye paylaşımda bulundu. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sefa Cinkavuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Karabük kaza selfie
 

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