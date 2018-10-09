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Üniversiteli Serap, kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 17:13 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde otomobilin çarptığı Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencisi Serap Bozkurt (20) yaşamını yitirdi.

Üniversiteli Serap, kazada öldü

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde otomobilin çarptığı Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencisi Serap Bozkurt (20) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında ilçe merkezindeki öğrenci yurdu önünde meydana geldi. Yurttan çıkan Serap Bozkurt'a, Önder K.'nın kullandığı 32 AAG 819 plakalı otomobil çaptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Bozkurt olay yerinde yaşamını yitirdi. Serap Bozkurt'un cenazesi Eğirdir Kemik Eklem Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne konulurken, sürücü Önder K. tutuklandı.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Serap Bozkurt için bugün okulunda tören düzenlendi. Törene akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Bazı öğrenciler tören sırasında gözyaşlarını tutamadı.
Diğer yandan kızının cenazesini morgdan almak için Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne gelen gelen anne baygınlık geçirdi. Anne, bir süre hastanede tedaviye alındıktan sonra taburcu edildi. Genç kızın cenazesi okuldaki törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Mardin'e gönderildi.
SDÜ REKTÖRÜ ÇARIKÇI'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, öğrencisinin ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Prof. Dr. Çarıkçı mesajında, "Üniversitemiz Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO öğrencimiz Serap Bozkurt'un geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Öğrencimize, Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevdiklerine başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

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Üniversiteli Serap, kazada öldüÜniversiteli Serap, kazada öldü

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