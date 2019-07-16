Üniversiteli Serdar, kazada öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Taner B., otomobiliyle üniversite öğrencisi Serdar Akın'ın (21) motosikletine çarptı. Kazada, Akın yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, D400 yolu, Metro Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Metro Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yapan Taner B. yönetimindeki 07 HOC 18 plakalı otomobille, üniversite öğrencisi Serdar Akın'ın kullandığı 07 HUR 42 plakalı motosikletle çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Serdar Akın, yola savrulup, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Akın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Serdar Akın'ın cansız bedeni, incelemeden sonra morga gönderildi. Taner B. ise gözaltına alındı.

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