Üniversiteli Şeyma tabutundaki duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı

Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde yarış yaptığı iddia edilen otomobillerden birinin sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şeyma Kılıç, tabutunun üzerindeki duvağıyla gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, geçtiğimiz gün Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binası önünde meydana geldi. İddiaya göre, Y.S.C. (20) yönetimindeki 58 ABB 790 plakalı otomobil ile C.Y. yönetimindeki 58 FE 717 plakalı otomobil yarışmaya başladı. Bu sırada Y.S.C. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle aydınlatma direğine çarparak takla attı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Şeyma Kılıç (22) ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Emin Duha Ö. (20) Numune Hastanesine, ölen Şeyma’nın ablası Büşra Esma Kılıç (24) ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.