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Üniversiteli Şeyma tabutundaki duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 14:19 | Son Güncelleme

Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde yarış yaptığı iddia edilen otomobillerden birinin sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şeyma Kılıç, tabutunun üzerindeki duvağıyla gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.Kaza, geçtiğimiz gün Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binası önünde meydana geldi.

Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde yarış yaptığı iddia edilen otomobillerden birinin sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şeyma Kılıç, tabutunun üzerindeki duvağıyla gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, geçtiğimiz gün Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binası önünde meydana geldi. İddiaya göre, Y.S.C. (20) yönetimindeki 58 ABB 790 plakalı otomobil ile C.Y. yönetimindeki 58 FE 717 plakalı otomobil yarışmaya başladı. Bu sırada Y.S.C. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle aydınlatma direğine çarparak takla attı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Şeyma Kılıç (22) ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Emin Duha Ö. (20) Numune Hastanesine, ölen Şeyma’nın ablası Büşra Esma Kılıç (24) ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Tabutunda duvağıyla uğurlandı
Faruk Kılıç’ın 4 kız çocuğundan ikincisi olan Şeyma Kılıç’ın cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin morgundan ailesi tarafından alınarak Fatih Mahallesi’nde bulunan Kuba Cami’ne getirildi. Genç kızın tabutuna duvak konuldu. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası üniversite öğrencisi Yukarı Tekke Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kılıç’ın cenazesinde sınıf arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Cenazeye üniversite öğrencisinin yakınları, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Şeyma Kılıç’ın İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 4’üncü sınıfta eğitim gören ablası Büşra Esma Kılıç’ın da hastanede tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Üniversiteli Şeyma tabutundaki duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı

Üniversiteli Şeyma tabutundaki duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı

Üniversiteli Şeyma tabutundaki duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı

Üniversiteli Şeyma tabutundaki duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı

Üniversiteli Şeyma tabutundaki duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı

Üniversiteli Şeyma tabutundaki duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı

Üniversiteli Şeyma tabutundaki duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı

Üniversiteli Şeyma tabutundaki duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı

Üniversiteli Şeyma tabutundaki duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı

Üniversiteli Şeyma tabutundaki duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı

Üniversiteli Şeyma tabutundaki duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı

Üniversiteli Şeyma tabutundaki duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı

Üniversiteli Şeyma tabutundaki duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı

Üniversiteli Şeyma tabutundaki duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı

Üniversiteli Şeyma tabutundaki duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı

Üniversiteli Şeyma tabutundaki duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı

Üniversiteli Şeyma tabutundaki duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı

Üniversiteli Şeyma tabutundaki duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı

Üniversiteli Şeyma tabutundaki duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı

Üniversiteli Şeyma tabutundaki duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı

Üniversiteli Şeyma tabutundaki duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı
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