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Üniversiteli Simay kaza kurbanı

07.04.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bayraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu minibüsünün altında kalan üniversite öğrencisi Simay Karadumanlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza dün saat 16.30 sıralarında Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi.

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İzmir’in Bayraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu minibüsünün altında kalan üniversite öğrencisi Simay Karadumanlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza dün saat 16.30 sıralarında Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Simay Karadumanlı’ya (26) yolcu minibüsü çarptı. Dolmuşun altında kalan genç kadını görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralandığı belirlenen Karadumanlı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde Radyo ve Televizyon Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Simay Karadumanlı’nın acı haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.
Simay Karadumanlı’ya çarpan minibüs şoförü, ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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