Üniversiteli Simay’ın ölümünde ihmal iddiası

İzmir’in Bayraklı ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isterken minibüsün çarptığı Simay Karadumanlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayı gören çevre sakinleri kaza ile ilgili, yıkım nedeniyle yolu izinsiz kapatıp trafiği karşı yönde verdiklerini öne sürdükleri inşaat firmasını suçladı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 16.30 sıralarında Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Simay Karadumanlı’ya (26) yolcu minibüsü çarptı. Dolmuşun altında kalan genç kadını görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralandığı belirlenen Karadumanlı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde Radyo ve Televizyon Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Simay Karadumanlı’nın acı haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

Kızını o halde gören babası şoka girdi

Kaza sonrası sesleri duyup dışarı çıktıklarını söyleyen çevre esnaflarından Hatice Kahraman, kızının kaza geçirdiğini gören babasının şoka girdiğini söyledi. Kahraman, "Kaza anını görmedik ama sesi duyup, yerde yatan kızı görünce yardıma koştuk. Muhtemelen kafasını kaldırıma çarptığı için kanlar içerisindeydi. Daha sonra bu çevrede oturan 112 personeli bir komşumuzu çağırdık; o geldi burada kendisine kalp masajı yaptı 15 dakika boyunca. Daha sonra da ambulansta kalp masajı yaparak hastaneye götürmüşler. Babasıyla birlikte kiralık ev bakmak için bu tarafa gelmişler. Babası da kızını o halde görünce şoka girdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış" diye konuştu.