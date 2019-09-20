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Üniversiteli sokak şarkıcıları turistleri eğlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 13:45 | Son Güncelleme

MARMARİS'te, günübirlik tatile gelen üniversite öğrencisi sokak şarkıcıları, bağlama ve gitarları ile turistlere ve Marmarislilere müzik ziyafeti sundu.

Üniversiteli sokak şarkıcıları turistleri eğlendirdi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, günübirlik tatile gelen üniversite öğrencisi sokak şarkıcıları, bağlama ve gitarları ile turistlere ve Marmarislilere müzik ziyafeti sundu. Yerlilerin yanı sıra yabancı turistler de sokak şarkıcılarının çaldığı şarkılara eşlik edip, alkış aldı.
Denizli Pamukkale Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Hasan Dericioğlu (22) ile Mehmet Acun (24), beraberlerindeki Ramazan Ünlü (52) ile günübirlik tatil için dün Marmaris'e gitti. Kendilerini 'Rambo Şov' grubu olarak tanıtan üçlü, saat 22.00 sıralarında Atatürk Caddesi kenarındaki yürüyüş yolunda gitar ve bağlamalarını çıkarıp, müzik resitali sunmaya başladı. Bu arada çevredeki yerli ve yabancı turistler ile Marmarisliler üçlünün etrafını sardı. Bazı Marmarisliler, çalan hareketli şarkılarda oynarken, kimileri de alkışlamakla yetindi. Bazı yabancı turistler de o eğlenceli anlara eşlik etti.
İki üniversiteli gencin çaldığı Ege türküleri ile coşku daha da arttı. Birçok kişi bu anları, cep telefonlarıyla görüntüledi, sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.
Grubun sözcüsü olan 'Usta' lakaplı Ramazan Ünlü, "Tamamen doğaçlama Ege yöresine ait hareketli müziklerimizi seslendiriyoruz. Denizli'den geldik ve eylül ayının eşsiz güzelliğinde ilham doğdu, herkesi eğlendirdik" dedi.

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Üniversiteli sokak şarkıcıları turistleri eğlendirdiÜniversiteli sokak şarkıcıları turistleri eğlendirdiÜniversiteli sokak şarkıcıları turistleri eğlendirdi

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