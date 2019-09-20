HABER

Üniversiteli sokak şarkıcıları turistleri eğlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 15:37 | Son Güncelleme

MARMARİS'te, günübirlik tatile gelen üniversite öğrencisi sokak şarkıcıları, bağlama ve gitarları ile turistlere ve Marmarislilere müzik ziyafeti sundu.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, günübirlik tatile gelen üniversite öğrencisi sokak şarkıcıları, bağlama ve gitarları ile turistlere ve Marmarislilere müzik ziyafeti sundu. Yerlilerin yanı sıra yabancı turistler de sokak şarkıcılarının çaldığı şarkılara eşlik edip, alkış aldı.

Denizli Pamukkale Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Hasan Dericioğlu (22) ile Mehmet Acun (24), beraberlerindeki Ramazan Ünlü (52) ile günübirlik tatil için dün Marmaris'e gitti. Kendilerini 'Rambo Şov' grubu olarak tanıtan üçlü, saat 22.00 sıralarında Atatürk Caddesi kenarındaki yürüyüş yolunda gitar ve bağlamalarını çıkarıp, müzik resitali sunmaya başladı. Bu arada çevredeki yerli ve yabancı turistler ile Marmarisliler üçlünün etrafını sardı. Bazı Marmarisliler, çalan hareketli şarkılarda oynarken, kimileri de alkışlamakla yetindi. Bazı yabancı turistler de o eğlenceli anlara eşlik etti.

İki üniversiteli gencin çaldığı Ege türküleri ile coşku daha da arttı. Birçok kişi bu anları, cep telefonlarıyla görüntüledi, sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

Grubun sözcüsü olan 'Usta' lakaplı Ramazan Ünlü, "Tamamen doğaçlama Ege yöresine ait hareketli müziklerimizi seslendiriyoruz. Denizli'den geldik ve eylül ayının eşsiz güzelliğinde ilham doğdu, herkesi eğlendirdik" dedi.

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
Sultan Abdülhamid Han’ın doğum gününde 177 fidan diktilerSultan Abdülhamid Han’ın doğum gününde 177 fidan diktiler
Ilbıra Dağı için mücadele başlattılarIlbıra Dağı için mücadele başlattılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yılın transferi İstanbul'da

Yılın transferi İstanbul'da

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş kadınını darp edip üzerine yanıcı madde dökmüştü! Tutuklandı

İş kadınını bu hale getirmişti! Flaş gelişme

Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya operasyon: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Sultanbeyli'de kamyonet ile özel halk otobüsü çarpıştı

Sultanbeyli'de kamyonet ile özel halk otobüsü çarpıştı

Eski eşi tarafından kezzap atılan kadın yaşama tutunamadı

Eski eşi yüzüne kezzap atmıştı... Acı haber geldi

Bakan Pakdemirli'den Pendik'teki orman yangınına ilişkin son dakika açıklaması

Pendik'teki orman yangına ilişkin flaş açıklama

Son dakika! MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Mehmet Bayden öldürüldü

Mehmet Bayden öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.