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Üniversiteli Sude'nin şüpheli ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 15:05 | Son Güncelleme

İzmir'in Buca ilçesinde, üniversite öğrencisi Sude Yalvaç (24), yalnız yaşadığı 5'inci kattaki dairesinden beton zemine düşerek hayatı kaybetti. Yalvaç'ın ölümündeki sır perdesi yapılacak otopsi ile aydınlanacak.

Üniversiteli Sude'nin şüpheli ölümü

Dokuz Eylül Üniversitesi Almanca Öğretmenliği bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Sude Yalvaç, dün sabah, yalnız yaşadığı Yenigün Mahallesi 264/1 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 5'inci katındaki dairesinden beton zemine düşmüş olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yeri ile genç kızın evinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Sude Yalvaç'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayın intihar olup olmadığını araştırıyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Buca sude yalvaç

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