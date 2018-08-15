Üniversiteli Talha'nın öldüğü kazada, otobüs sürücüsü yasak yola girmiş

Osman ŞİŞKO-Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da, üniversite öğrencisi Talha Erbil'in (21) öldüğü, 38 kişinin yaralandığı otobüs kazasının meydana geldiği yolun, otobüs, TIR ve kamyonların kullanımına kapalı olduğu ortaya çıktı. Giriş bölümlerinde 'Kamyon, TIR ve otobüslerin girmesi yasaktır' tabelası bulunan yol, kazadan sonra beton bariyerlerle ulaşıma kapatıldı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Uludağ ile Osmangazi ilçesi arasındaki Dobruca mevkisinde meydana geldi. Uludağ'dan piknikten dönen yurt öğrencilerini taşıyan Turgay Yalcın yönetimdeki 16 S 0825 plakalı otobüs, virajda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Bariyerler sayesinde uçuruma yuvarlanmaktan kurtulan otobüste, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Talha Erbil (21) öldü, sürücü ve 37 öğrenci yaralandı.

YASAK TABELASINA RAĞMEN YOLA GİRDİ

Kazanın ardından yapılan incelemede, yolun, otobüsler ile birlikte TIR ve kamyonların kullanımına kapalı olduğu ortaya çıktı. Kazadan yaralı kurtulan sürücünün, giriş bölümünde, 'Kamyon, TIR ve otobüslerin girmesi yasaktır' tabelası bulunmasına rağmen, yolu kullandığı belirlendi. Sürücünün, kestirme olduğu için yolu kullandığı ileri sürüldü. Hastanede tedavisi süren sürücü Turgay Yalcın, ilk ifadesinde otobüsün frenleri şiştiği için kazanın meydana geldiğini söyledi. Kazanın ardından yolun giriş ve çıkış bölümleri beton bariyerlerle ulaşıma kapatıldı.

DAHA ÖNCE 2 KAZA MEYDANA GELDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında yaptırılan yolda daha önce 2 ölümlü kaza daha meydana geldiği öğrenildi. 28 Ağustos 2014 tarihinde, aynı virajda meydana gelen midibüs kazasında 1 kişinin öldüğü, 15 kişinin yarandığı, 3 gün sonraki otobüs kazasında da 1 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı belirtildi.

Çevre sakinleri, aynı yerde sürekli kaza meydana geldiğini söyleyerek tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Necmi Günaydın, "Tur otobüsleri özellikle bu yolu kullanıyor. İzmir yönünden gelen araçlar bu yolu kullanıyor. Geceleri uyuyamıyoruz. Burada çok kaza oluyor, tedirgin oluyoruz. Yine aynı yerde defalarca kaza oldu. Bu tabelaları kimse dikkate almıyor" dedi.