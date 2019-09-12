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Üniversiteli Zülal cinayetinde, sanığın cep telefonu incelendi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 11:44 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde, üniversite öğrencisi kız arkadaşı Zülal Tütüncü'yü (21) kılıçla öldüren Günhan Öztürk'ün (26) 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

Üniversiteli Zülal cinayetinde, sanığın cep telefonu incelendi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, üniversite öğrencisi kız arkadaşı Zülal Tütüncü'yü (21) kılıçla öldüren Günhan Öztürk'ün (26) 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme heyeti, sanığın cep telefonu hakkında hazırlanan raporu incelemeleri için avukatlara ek süre vererek, duruşmayı erteledi.
İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi’ndeki bir evde 18 Aralık 2017’de meydana gelen olayda, özel üniversitede sanat ve tasarım fakültesi grafik tasarım bölümünde okuyan Günhan Öztürk ile Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü, bir barda eğlendi. İkili daha sonra Günhan Öztürk'ün evine gitti. Evde, Günhan Öztürk, babasına ait kılıcı genç kızın boynuna ve omzuna sapladı. Zülal Tütüncü olay yerinde yaşamını yitirirken, polisi arayan Öztürk teslim oldu. İfadesinde suçunu itiraf eden ancak nedeni konusunda bilgi vermeyen Öztürk, adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Günhan Öztürk hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Geçen celsede, İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi’nce sanığın olay tarihinde cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair hazırlanan raporun mahkemeye ulaştığı belirtildi.
İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasına sanık Günhan Öztürk, öldürülen Zülal Tütüncü’nün annesi Bedriye Tütüncü, babası İsmail Tütüncü, tarafların avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ve genç kızın üniversiteden arkadaşları katıldı. Mahkeme heyeti, sanığın olay tarihinde kullandığı cep telefonunun incelendiğini ve hazırlanan raporun mahkemeye ulaştığını belirtti. Tütüncü ailesinin avukatı ve bakanlık avukatı Tezcan, raporu incelemek için ek süre talebinde bulundu. Sanık avukatı ise sadece müvekkilinin telefonunun incelenmesinin davanın seyri adına eksiklik olduğunu söyledi. Sanık avukatı Zülal Tütüncü'nün cep telefonunun da incelenmesini istedi.
Duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamı, raporun incelenmesi için avukatlara ek süre verilmesi yönünde görüş belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, cep telefonu için hazırlanan raporun incelenmesi için avukatlara ek süre verilmesine ve Zülal Tütüncü'nün cep telefonunun da incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Üniversiteli Zülal cinayetinde, sanığın cep telefonu incelendiÜniversiteli Zülal cinayetinde, sanığın cep telefonu incelendi

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