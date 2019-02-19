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Üniversiteli Zülal cinayetinde, sanığın cezai ehliyeti tam raporu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 17:59 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde, üniversite öğrencisi kız arkadaşı Zülal Tütüncü'yü (21) kılıçla öldüren Günhan Öztürk'ün (26) 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde karar verirken, duruşma dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

Üniversiteli Zülal cinayetinde, sanığın cezai ehliyeti tam raporu

İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi’ndeki bir evde 18 Aralık 2017’de meydana gelen olayda, özel bir üniversitede Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde okuyan Günhan Öztürk ile Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü, bir barda eğlendi. İkili daha sonra Günhan Öztürk'ün evine gitti. Evde, Günhan Öztürk, babasına ait kılıcı genç kızın boynuna ve omzuna sapladı. Zülal Tütüncü olay yerinde yaşamını yitirirken, polisi arayan Öztürk teslim oldu. İfadesinde suçunu itiraf eden ancak nedeni konusunda bilgi vermeyen Öztürk, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Günhan Öztürk hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına sanık Günhan Öztürk, öldürülen Zülal Tütüncü’nün annesi Bedriye Tütüncü, babası İsmail Tütüncü, tarafların avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ve genç kızın üniversiteden arkadaşları katıldı.

KILIÇ KULLANILMADAN ÖNCE KESKİNLEŞTİRMEK İÇİN BİLENDİ İDDİASI

Duruşmada mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi’nce sanığın olay tarihinde cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair hazırlanan raporun mahkemeye ulaştığını belirtti. Sanık avukatı ise rapora itiraz ederek, detaylı incelemenin yapılmadığını öne sürüp, yeniden rapor hazırlanmasını talep etti. Tütüncü ailesinin avukatı ise, olayda kullanılan kılıcın olaydan önce keskinleştirmek amacıyla bilendiğini, bu nedenle sanığın anne ve babasının tanık sıfatıyla ifade vermesini istedi.

Duruşma savcısı her iki avukatın da talebinin reddine, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, savcının mütalaasını kabul ederek, davalı tarafların taleplerinin reddine, sanığın tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla davanın ertelenmesine karar verdi. (DHA)

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