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Üniversiteliler 300 metrelik Türk bayrağı ile meşaleli yürüyüş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 00:50 | Son Güncelleme

BİTLİS’te üniversite öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 300 metrelik Türk bayrağı ve meşalelerle yürüyüş yaptı.

Üniversiteliler 300 metrelik Türk bayrağı ile meşaleli yürüyüş yaptı

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te üniversite öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 300 metrelik Türk bayrağı ve meşalelerle yürüyüş yaptı.
Bitlis'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Ahmet Eren Bulvarı üzerinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu önünde toplanan yaklaşık 300 üniversite öğrencisi, 300 metrelik Türk bayrağını ile yürüyüş düzenledi. Yağışlı hava altında yaklaşık 3 kilometrelik yolu meşalelerle yürüyen gençler 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Öğrenciler yürüyüş sonunda ise İstiklal Marşı okudu.
Yürüyüş sonunda açıklamalarda bulunan Gençlik Spor İl Müdürü Savaş Bulan, kutlamalar çerçevesinde 28 ayrı etkinliğe yaklaşık 7 bin kişinin iştirak ettiğini söyledi. Bulan, "15-21 Mayıs 2019 Gençlik haftası münasebetiyle 100’üncü yıl kutlamalarını çelenk sunma töreniyle başlattık. Bugün de meşaleli gençlik yürüyüşümüzü yaptık. Yaklaşık 300 metre olan bayrağımızla beraber gençlerimizle yürüyüş yaptık. Hatta yoldan geçen vatandaşlarımız da yürüyüşümüze katıldı. Hafif bir yağmur yürüyüşümüzü daha da güzelleştirdi. Ayın 21’ne kadar etkinliklerimiz devam edecek. 28 etkinlik yaptık. Yaklaşık 7 bin gencimiz etkinliklerimize katılım gösterdi. Buradaki amacımız milli şuuru yeniden gençlerimize kazandırmak. Özellikle 100’üncü yıl olması münasebetiyle bu yılın ayrı bir önemi bulunuyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Üniversiteliler 300 metrelik Türk bayrağı ile meşaleli yürüyüş yaptıÜniversiteliler 300 metrelik Türk bayrağı ile meşaleli yürüyüş yaptıÜniversiteliler 300 metrelik Türk bayrağı ile meşaleli yürüyüş yaptıÜniversiteliler 300 metrelik Türk bayrağı ile meşaleli yürüyüş yaptı

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