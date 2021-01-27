Üniversiteliler Anlatıyor: Siyaset öğrencisiyim, kendimi derste bile ifade edemiyorum

Aslıhan'ın memleketini söylemekten çekinmesi sadece önyargı yahut dışlanma korkusu ile değil, üniversite ortamında ifade özgürlüğünün tehdit altında olmasıyla da yakından ilgili. Genç kadının tedirginliği, düşünce ve ifade özgürlüğünün yuvası olması beklenen üniversite kampüslerindeki duruma dair ipucu vermesi açısından çarpıcı, ama buzdağının görünen kısmı bile değil.

"Zamanla sınıfın çoğunun Doğu'dan geldiğini fark ettim ve 'Ankaralı'yım ama aslında Vanlı'yım' demeye başladım."

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde gazetecilik okuyan Aslıhan Çağla Kılıçlı, son sınıf öğrencisi. Üniversite kampüsüne 2017'de ayak bastığında tanışma faslı sırasında geçen "Nerelisin?" sohbetleri karşısında takınmak zorunda hissettiği tavrı böyle anlatıyor. Bugün anlatırken gülse de o zaman gergin olduğunu anımsıyor:

Üniversiteliler Anlatıyor dizisinin ilk bölümünde kampüste ifade özgürlüğüne dair sıkıntılar var."Ailem, 'Vanlı olduğunu söyleme' demişti. Ben de bu korkuyla soranlara 'Ankaralı'yım' dedim. 'Neresinden?' diye sorduklarında saçmalıyordum!"

"Haberde adımı kullanırsanız beni içeri alırlar" diyerek kendisine "Cesur" mahlasını uygun gören Artuklu Üniversitesi'nde okuyan genç, siyaset bilimi son sınıf öğrencisi. Cesur, okuduğu üniversiteyi milliyetçi ve muhafazakar yapısıyla bilinen Milli Türk Talebe Birliği'ne benzetiyor. Böyle düşünmesinin nedeni, izin verilen etkinliklerin içeriği. Dini etkinliklerin katılan sayısının az olmasına rağmen her sene düzenlendiğini, Kızılay ya da Emniyet gibi kurumların kampüs içinde rahatlıkla etkinlik yapabildiğini, öğrencilerin ise kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalıştıklarında kılı kırk yardıklarını söylüyor.

"Kürt öğrenciler olarak mutsuz ve ötekileştirilmiş hissediyoruz"

Etkinliklerin yasaklanması, öğrenci topluluklarına izin çıkmaması, kolluk kuvvetinin kampüsteki varlığı, üniversitelerde ifade özgürlüğüne yönelik müdahalelerin vahametini ortaya koyan olaylardan bazıları. Mardin Artuklu Üniversitesi'nde yasaklanan bir çöp toplama etkinliği, müdahalelerde varılan boyutu ortaya koyan örneklerden sadece biri.

"İki sene önce kampüste çöp toplama etkinliği yaptık. Polis, iznimiz olduğunu söylememize rağmen etkinliği bastı. 'Burada bir grup toplanmışsınız, niye çöp topluyorsunuz?' Sorgulanan bu. Etkinliğe 100 kişi katılacaktıysa 20 kişi katıldı."

Cesur, üniversitede "Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Topluluğu"nun kurulmasına ön ayak olmuş. Yönetim, topluluk hakkında soruşturma başlatmış. Herhangi bir sonuç çıkmayan soruşturmanın gerekçesini, üniversite yönetiminin öğrencilerin topluluk kurmasına alışık olmamasına bağlıyor:

"İnsan kendini en çok gençken ifade etmek ister. Kürt gençleri olarak bu alanda sıkıntı yaşıyoruz. Mutsuzluk, ötekileştirilmişlik hissediyoruz. Siyaset öğrencisi olarak dersler dahil kendimi ifade edecek alan bulamıyorum! Bu, çok komik bir durum."

"Zeki Müren afişini 'tehdit içeriyor' diye asamadık"

Yasak ve engellemelerinin dozu değişse de durum, Türkiye'nin batısında da farklı değil. Mimar Sinan Üniversitesi'nde sosyoloji okuyan Lizge Biter, 2019 yılında rektörün değişmesiyle okulda işlerin de değiştiğini söylüyor: