Üniversiteliler Anlatıyor: Siyaset öğrencisiyim, kendimi derste bile ifade edemiyorum

"Haberde adımı kullanırsanız beni içeri alırlar" diyerek kendisine "Cesur" mahlasını uygun gören Artuklu Üniversitesi'nde okuyan genç, siyaset bilimi son sınıf öğrencisi. Cesur, okuduğu üniversiteyi milliyetçi ve muhafazakar yapısıyla bilinen Milli Türk Talebe Birliği'ne benzetiyor. Böyle düşünmesinin nedeni, izin verilen etkinliklerin içeriği. Dini etkinliklerin katılan sayısının az olmasına rağmen her sene düzenlendiğini, Kızılay ya da Emniyet gibi kurumların kampüs içinde rahatlıkla etkinlik yapabildiğini, öğrencilerin ise kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalıştıklarında kılı kırk yardıklarını söylüyor.

Görüştüğümüz öğrencilerin ortak fikri, üniversite yönetimlerinin kampüslerin birer "yaşam alanı" haline gelmesinden çekindiği yönünde. Mimar Sinan Üniversitesi'nde felsefe okuyan Yasemin Aladağ, kampüste her an kontrol altında hissetmekten sıkıldığını söylüyor. Bahçede ve kantinde sivil polis bulunduğunu, okula girişte kimlik gösterme zorunluluğu olduğunu, eskiden ise böyle bir uygulama olmadığını anlatıyor. Öğrencilerin tehdit olarak görüldüğü, kriminalize edildiği görüşünde.

"Rektörlükte filmleri inceleyen birimin sinema topluluğundaki arkadaşlara, her dönem izletilen Guguk Kuşu filmi için ‘Recep İvedik çıkmışken bunu neden izletiyorsunuz' dediğini duyduk!"

Kulüp açamamak bir dertken açmak da bir başka dert olabiliyor. "Kampüste İfade Özgürlüğü" adlı bir çalışma yürüten Sivil Alan Araştırmaları Derneği'nden Berna Akkızal, öğrencilerin kulüp kurma imkanı elde etseler dahi genellikle üniversite imkanlarından faydalanamadığını söylüyor. İfade ya da örgütlenme özgürlüğünü kullandığı için disiplin cezası alan öğrencilerin burs haklarını ve yurtlarını kaybedebildiklerine de dikkat çekiyor. "İfade özgürlüğünü kullanmanın finansal bedelleri de olabiliyor" diyor.

"İlahiyat okuyorum, her düşüncemi rahatça dile getirebiliyorum"

Kampüslerde kendini ifade etmek ya da üniversite imkanlarından faydalanmak konusunda sıkıntı yaşamayan öğrenciler de var. Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyan İkbal Baran, onlardan biri.

"Fakültede her düşüncemi her zaman her yerde rahatça dile getirebiliyorum. Etkinlikler için üniversitenin servislerinden ya da yer sıkıntımız olursa konferans salonlarından da faydalanabiliyoruz."