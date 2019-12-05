HABER

Üniversiteliler araç lastiklerini sokak kedileri için yuvaya dönüştürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 12:54 | Son Güncelleme

Üniversiteliler araç lastiklerini sokak kedileri için yuvaya dönüştürdü

BİTLİS (AA) - Bitlis'te bir grup üniversite öğrencisi, topladıkları atık araç lastiklerini sokak kedileri için kulübeye dönüştürerek belirledikleri noktalara bıraktı.

Bitlis Eren Üniversitesi Hayvanları Sevgiyle Koruma Kulübü üyeleri, havaların soğumasıyla barınma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için çalışma başlattı. Kentin birçok yerinden atıl durumdaki araç lastiklerini toplayan öğrenciler, oto sanayi sitesindeki ustalardan aldıkları destekle lastikleri sokak kedilerinin soğuktan korunabilecekleri yuvalara dönüştürdü. Yuvaları kentin farklı yerlere yerleştiren öğrenciler, kış boyunca bu alanlara sokak hayvanları için yemek de bırakacak.

- "Hedefimiz 35 kulübe"

Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi Mazlum Çağırgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış mevsiminin çok sert geçtiği Bitlis'te sokak hayvanlarına sahip çıkmak adına böyle bir proje başlattıklarını söyledi. Kentte bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Çağıran, şöyle konuştu:

"Bitlis Eren Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 37 kişilik bir kulübüz. Sokak hayvanlarıyla ilgili projeler üretip, uygulamaya çalışıyoruz. Araba lastiğinden yuva yapma fikri aslında daha önce başka havyanseverler tarafından yapılmış bir proje. Biz ilk etapta 4 kedi evi yaparak bir farkındalık oluşturmak istedik. Hedefimiz 35 kulübe yapmak. Yaptığımız kedi evlerini önceden noktalara bırakacağız. Kış aylarında yemeklerini verebileceğimiz noktalar olacak."

Uluslararası İlişkiler 3. sınıf öğrencisi Leyla Yalçın ise Bitlis'in soğuk kış şartlarından hayvanları korumak istediklerini dile getirdi.

Geçen yıl da köpekler için kulübeler yaptıklarını anlatan Yalçın, "Soğukta kalacak kedilerimiz için lastiklerden yuva yaptık. Bitlisli hayvanseverler başta olmak üzere rektörümüz Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve Belediye Başkanımız Nesrullah Tanğlay'dan destek aldık. Ayrıca mobilya ustamız bizlere çok destek oldu. Hepsine teşekkür ediyoruz." dedi.

PARTNER Şezlongta seksi şaka! Şezlongta seksi şaka!
Beyoğlu sokağa döküldü!Beyoğlu sokağa döküldü!
Dilovası'nda kimyasal tankların yapılmak istenmesine tepkiDilovası'nda kimyasal tankların yapılmak istenmesine tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Araç lastiği barınak Bitlis Bitlis Eren Üniversitesi sokak hayvanları

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler

Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Erdoğan'dan Londra'da sert mesaj: Lanetliyorum

Erdoğan'dan Londra'da sert mesaj: Lanetliyorum

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu’nda korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü

Beyoğlu sokağa döküldü!

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama

Soylu'dan Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama!

İstanbul'da minibüs ile kamyonet çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var

Sarallar operasyonunda yeni gelişme! Burhanettin Saral'ın da arasında olduğu 8 kişi tutuklandı

Sarallar operasyonunda yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.