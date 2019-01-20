Üniversiteliler can dostları için çalışıyor

SONER KILINÇ - Uşak'ta kendilerini "Sokağın Melekleri" olarak adlandıran bir grup üniversite öğrencisi, her gece kentin yüze yakın noktasına sokak hayvanları için mama bırakıyor.

Kış aylarının zorlu geçtiği Uşak'ta bir grup üniversite öğrencisi, sosyal medya hesapları üzerinden bir araya gelerek, sokak hayvanları için kentin değişik noktalarına mama bırakmaya başladı.

Sayıları arttıkça daha fazla noktaya ulaşan, bir süre sonra hayvanseverlerin bağışladığı mamalarla can dostlarını beslemeye devam eden grup üyeleri, kendi imkanlarıyla yaptıkları barınakları da park ve bahçelere yerleştirdi.

Öğrenciler, barınak yetiştiremedikleri yerlere ise hayvanların üzerinde uyuması için örtüler seriyor.

- Destek hızla büyüdü

Kendilerine "Sokağın Melekleri" adını veren gruptan Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü Öğrencisi İbrahim Can, yaklaşık 3 aydır sokak hayvanları için çalıştıklarını, bu iyilik hareketine çok sayıda kişinin destek verdiğini söyledi.

Kış şartlarının sokak hayvanları için ağır olduğunu anlatan Can, "Arkadaşlarımızla toplanıp ne yapabileceğimizi düşündük. Önce kendi imkanlarımızla temin ettiğimiz mamaları bırakmaya başladık. Şimdi bağışlarla birlikte haftada yaklaşık bir ton mamayı 100'e yakın noktaya bırakıyoruz." dedi.