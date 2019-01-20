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Üniversiteliler can dostları için çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 11:33 | Son Güncelleme

Uşak'ta kendilerini "Sokağın Melekleri" olarak adlandıran bir grup üniversite öğrencisi, geceleri sokak sokak dolaşarak, bağışlanan mamalarla hayvanları besliyor - Öğrencilerden İbrahim Can: - "Haftada yaklaşık bir ton mamayı 100'e yakın noktaya bırakıyoruz. Sokak hayvanları üşürken biz rahat uyuyamıyoruz"

SONER KILINÇ - Uşak'ta kendilerini "Sokağın Melekleri" olarak adlandıran bir grup üniversite öğrencisi, her gece kentin yüze yakın noktasına sokak hayvanları için mama bırakıyor.

Kış aylarının zorlu geçtiği Uşak'ta bir grup üniversite öğrencisi, sosyal medya hesapları üzerinden bir araya gelerek, sokak hayvanları için kentin değişik noktalarına mama bırakmaya başladı.

Sayıları arttıkça daha fazla noktaya ulaşan, bir süre sonra hayvanseverlerin bağışladığı mamalarla can dostlarını beslemeye devam eden grup üyeleri, kendi imkanlarıyla yaptıkları barınakları da park ve bahçelere yerleştirdi.

Öğrenciler, barınak yetiştiremedikleri yerlere ise hayvanların üzerinde uyuması için örtüler seriyor.

- Destek hızla büyüdü

Kendilerine "Sokağın Melekleri" adını veren gruptan Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü Öğrencisi İbrahim Can, yaklaşık 3 aydır sokak hayvanları için çalıştıklarını, bu iyilik hareketine çok sayıda kişinin destek verdiğini söyledi.

Kış şartlarının sokak hayvanları için ağır olduğunu anlatan Can, "Arkadaşlarımızla toplanıp ne yapabileceğimizi düşündük. Önce kendi imkanlarımızla temin ettiğimiz mamaları bırakmaya başladık. Şimdi bağışlarla birlikte haftada yaklaşık bir ton mamayı 100'e yakın noktaya bırakıyoruz." dedi.

Sokak hayvanlarını "kentin değeri" olarak tanımlayan Can, "Sokak hayvanları üşürken biz rahat uyuyamıyoruz. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. İnsanlar evlerinin önündeki hayvanları beslese, korusa hiç sorun olmaz. Biz gittiğimiz yerde yaralı, hasta hayvanları veterinere götürüyor, tedavilerini yaptırıyoruz." diye konuştu.

- Belediyeye çağrı

Uşak Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Öğrencisi Selver Akın ise aracı olan arkadaşlarının desteğiyle artık daha uzak noktalara gitmeye başladıklarını ifade etti.

Akın, "Uşak kent merkezinde 2 bin 500 civarı sokak hayvanı olduğunu düşünüyoruz. Hepsini beslememiz mümkün değil ama el birliğiyle tüm hayvanlara yardımcı olabiliriz. Para bağışı almıyoruz, sadece mama alıyoruz, onu da kısa sürede dağıtıyoruz." dedi.

Gönüllülerden Gizem Büyükbaş ise sokağa bıraktıları yem kaplarının hurdacılar tarafından alındığını, belediyeden çöp tenekelerine monteli besleme üniteleri yapmasını istediklerini kaydetti.

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