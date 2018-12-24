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Üniversiteliler esnaftan yem toplayıp, hayvanları besledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 12:48 | Son Güncelleme

BİNGÖL Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci, esnaftan hayvanlar için yem topladı.

Üniversiteliler esnaftan yem toplayıp, hayvanları besledi

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci, esnaftan hayvanlar için yem topladı. Öğrenciler, ziyaret ettikleri barınaktaki hayvanları besledi.
Toplum Gönüllüleri Vakfı ile Bingöl Gençlik Merkezi üyelerinden oluşan üniversite öğrencisi 50 kişilik grup, kentteki esnaftan hayvanlar için yem topladı. Öğrenciler esnafın verdiği yemleri, Bingöl Belediyesi'ne ait hayvan barınağına bıraktı. Hayvanlar için farkındalık oluşturmak amacıyla yem topladıklarını belirten Toplum Gönüllüleri Vakfı Koordinatörü Mustafa Fırat, "3 yıldan fazla süredir gönüllülük yapmaktayım. Bugün de sürdürülebilir projemiz olan hayvan barınağı ziyaretleri projemizin ilk aşamasını gerçekleştirdik. Amacımız sokak hayvanlarının bizlerden beklediği sevgi ve ilgiyi göstermektir. Bu tür projeleri, etkinlikleri sürekli olarak yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Bingöl Paticanlar Kulübü Başkanı Deniz Katıldı ise insanların, hayvanlar konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini ifade etti.

FOTOĞRAFLI

Üniversiteliler esnaftan yem toplayıp, hayvanları beslediÜniversiteliler esnaftan yem toplayıp, hayvanları beslediÜniversiteliler esnaftan yem toplayıp, hayvanları beslediÜniversiteliler esnaftan yem toplayıp, hayvanları besledi

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