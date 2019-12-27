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  4. Üniversiteliler, harçlıklarıyla çocuklara yılbaşı eğlencesi düzenledi

Üniversiteliler, harçlıklarıyla çocuklara yılbaşı eğlencesi düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 16:37 | Son Güncelleme

TRAKYA Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, harçlıklarını biriktirerek, 'Okumuş İnsanlar Halkın Yanındadır' kampanyası kapsamında çocuklara yılbaşı eğlencesi düzenledi.

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- TRAKYA Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, harçlıklarını biriktirerek, 'Okumuş İnsanlar Halkın Yanındadır' kampanyası kapsamında çocuklara yılbaşı eğlencesi düzenledi. Etkinlikte, üniversite öğrencileri, yüz boyama, halat çekme, mendil kapmaca oynadıkları çocuklara, etkinlik sonunda da yine harçlıklarıyla aldıkları hediyeleri verdi.
Edirne’de Trakya Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarla çocuklara yılbaşı eğlencesi düzenledi. Edirne Belediyesi Dr. Fatma Şakir Memik Kadın Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencileri, çocuklara unutamayacakları dakikalar yaşattı. Yüz boyama, mendil kapmaca ve halat çekme gibi oyunların oynandığı etkinlik sonunda üniversite öğrencileri çocuklara, biriktirdikleri harçlıklarla aldıkları hediyeleri verdi. Topluluk gönüllüsü İsmet Berk Er, çocuk istismarının, çocuk ölümünün ve çocuk işçiliğinin arttığı bu günlerde onlara alternatif bir gün yaşatmak istediklerini ifade etti.
'AMACIMIZ ONLARIN ALTERNATİF BİR GÜN YAŞAMASI'
Trakya Öğrenci Kolektifi Gönüllüsü Er, 'Okumuş İnsanlar Halkın Yanındadır' kampanyası kapsamında yoksul vatandaşların yaşadıkları mahallelerde bir çok etkinlik yaptıklarını ifade etti. Amaçlarının çocuklara unutamayacakları bir gün yaşatmak olduğunu söyleyen Er, "Çocuk istismarının, çocuk ölümünün, çocuk işçiliğinin arttığı bu günlerde onlara alternatif bir gün yaratıyoruz. Üniversitelilerin bunu yapmasının bir anlamı daha var; biz mahallelere gelip bu çocuklarla etkinlik yapınca aslında daha güzel bir memleketin umut tohumlarını atıyoruz. Bu minvalde her sene düzenli olarak yaptığımız oyuncak dağıtımını, 2 senedir şenlik şeklinde yapıyoruz. Bu yıl da etkinliğimizi Doktor Fatma Şakir Memik Kadın Merkezi’nde gerçekleştiriyoruz' dedi.
ETKİNLİĞİ HARÇLIKLARIYLA DÜZENLEDİLER
Etkinliğin masrafını kendi harçlıklarıyla karşıladıklarını söyleyen Er, "Öğrenciler kendi harçlıklarıyla bir kısmını topladı. Fakültelerde, sınıflarda, çevredeki kafelerde yaptığımız çağrılarla oyuncak toplamış olduk. Yaklaşık 2,5- 3 haftadır üniversitelilerin hazırlıklarıyla bu şenliği inşa etmiş olduk. Bugün üniversitelilerin burada bulunması farklı bir anlam ifade ediyor. Bugün bir alternatif hayat, alternatif bir şenlik yaptık. Yazın da burada bir yaz okulu açmayı planlıyoruz. Bunların yanında daha bir çok etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda aslında topluma alternatif bir gelecek olduğunun sinyallerini vermiş oluyoruz" diye konuştu.
Etkinliğe çocuklarla birlikte çok sayıda veli de katıldı.

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