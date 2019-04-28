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Üniversiteliler "hayalet fener" geliştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 12:50 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesinden bir grup öğrenci, gece görüşlü "hayalet fener" tasarladı - Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Mikail Özçiloğlu: - "Zifiri karanlıkta net bir şekilde görüntüyü alıp kablosuz ortamda dışarıya aktarabiliyoruz"

KİLİS (AA) - İZZET MAZI - Kilis 7 Aralık Üniversitesinden (KİYÜ) bir grup öğrenci, gece görüşlü "hayalet fener" geliştirdi.

KİYÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Kübra Önen, Burak Dinç, Erdem Ceylan, Malik Kara, Gökhan Güneş ve Faruk Cançelik ile araştırma görevlisi Necati Aksoy, Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Mikail Özçiloğlu başkanlığında yürüttükleri çalışmayla, "hayalet fener" adını verdikleri el feneri tasarladı.

Dr. Öğretim Üyesi Özçiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınırın Suriye tarafındaki Zeytin Dalı Harekatı sonrası öğrencilerin kendisine gelip "karanlıkta görüş sağlayabilecek bir sistem geliştirmek için proje hazırlamak istediklerini" söylediğini anlattı.

Öğrencilerin talebi karşısında çok duygulandığını ve bunu hemen kabul ettiğini belirten Özçiloğlu, çalışma sonucunda, insan gözüyle algılanamayan bir dalga boyunda ışık kullanarak karanlığı aydınlatan ve algıladığı görseli dijital ortama yansıtan sistem geliştirmeyi başardıklarını bildirdi.

Sistemin başta güvenlik alanında olmak üzere çeşitli sektörler tarafından kullanılabileceğine dikkati çeken Özçiloğlu, şöyle devam etti:

"Elimden geldiğince onlara destek olmaya çalıştım. Olabilirliğine baktık, inceledik, çeşitli analizler yaptık, daha sonra arkadaşlarımızın yoğun çalışmalarıyla projeyi gerçekleştirdik. Şu anda el fenerine yerleştirilen kamera sayesinde zifiri karanlıkta net bir şekilde görüntüyü alıp, kablosuz ortamda dışarıya aktarabiliyoruz. Bunun en büyük avantajı, askerimiz karanlık bir ortama girdiğinde, hiç kimse kendisini fark etmeden içerinin görüntüsünü alıp ona göre gerekli müdahalelerde bulunabilecek."

Özçiloğlu, geliştirilen fenerin, insansız hava aracı, robot, örümcek ya da arazi araçlarına da monte edilebileceğini kaydetti.

- "Asker ve polisimizin zarar görmemesini istiyoruz"

Öğrencilerden Gökhan Güneş de arkadaşlarıyla başlattıkları projeyi başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadığını söyledi.

Güneş, hedeflerine ulaştıklarını, imkan verilmesi durumunda "hayalet fener"i daha da ileri noktalara taşıyabileceklerini vurguladı.

Fenerin monte edildiği araçların kullanımını kolaylaştırmak için android üzerinde çalışabilen bir kumanda sistemi de geliştirdiklerini anlatan Güneş, şöyle konuştu:

"Bu çalışma milli savunma alanında kullanılabilecek bir buluş. Çünkü dağda, zorlu arazi koşullarında çalışan askerlerimiz ve polislerimiz, bu feneri kullanarak kendilerini göstermeden karşıdaki tehdidi görebilecek. Bu da kendilerini daha çok koruma altına almalarını sağlayacak. Onların zarar görmemesini istiyoruz çünkü sınır ilindeyiz. Burada birçok operasyonu ve şehit olanları gördük. Bu bizi çok derinden etkiledi, projenin gerçekleşmesi için de daha çok çalıştık."

Burak Dinç ise bir sonraki hedeflerinin elde edilen görüntünün saat ve gözlük ortamına aktarılabilmesi olduğunu bildirdi.

Sınır ötesi operasyonlardan etkilenerek böyle bir yola çıktıklarını dile getiren Dinç, şunları kaydetti:

"Milli duygulardan kaynaklı, bu projeyi yapmaya başladık. Bir asker çocuğu olarak bu projede bulunmak istedim. Askerlerimizin güvenliğini sağlamak bizim için en önemli etkenlerden birisiydi. Projemizi daha da geliştirmek istiyoruz. Bir sonraki düşüncemiz, bu sistemin güvenliğini sağlamak adına daha farklı yazılımlar kullanarak görüntüyü almak."

Faruk Cançelik, güvenlik güçlerinin işine yarayacak bir şeyler yapmak için böyle bir çalışma başlattıklarını ifade etti.

Kübra Önen de daha çok askeri alanlarda kullanmaya uygun tasarladıkları projenin daha ileri boyutlara taşınabileceğini belirtti.

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