HABER

Üniversiteliler, ilkokul öğrencileri için pazarda terlik sattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 13:33 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te bir grup üniversite öğrencisi, Diyarbakır'da öğrenim gören ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencisilerine yardım etmek amacıyla bir hayırseverin bağışladığı terlikleri pazarda sattı.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te bir grup üniversite öğrencisi, Diyarbakır'da öğrenim gören ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencisilerine yardım etmek amacıyla bir hayırseverin bağışladığı terlikleri pazarda sattı. Üniversiteliler, satıştan elde ettikleri parayı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Diyarbakır'a giderek, 4 köy okulunda öğrenim gören 200 öğrenciye dağıtacak. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyelerinden Zaim Başaslan öncülüğünde bir araya gelen üniversiteliler, ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencileri için daha önce 1 TL toplayarak başlattıkları yardım kampanyası çerçevesinde pazarda terlik sattı. Üniversite öğrencileri, bir hayırseverin bağışladığı 500 terliği, Güvenevler Mahallesi'nde kurulan semt pazarında tezgah açıp, satışa sundu. Şarkılar söyleyip, tezahüratlar yaparak müşterileri tezgahlarına çekmeyi başaran öğrenciler, terlik satışından elde edilen parayı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Diyarbakır'daki 4 köy okulunda öğrenim gören 200 öğrenciye, ulaştıracak. Öğrenciler ile pazar tezgahında satış yapan Zaim Başaslan, "Bir hayırsever 500 terlik verdi. İlk anda terlikleri ne yapacağımızı bilemedik. Sonra öğrenciler, terlikleri pazarda satmayı önerdi, tezgah kurduk. Böyle bir ilgi olacağını tahmin etmiyorduk. Vatandaşlar, böyle bir organizasyondan dolayı çok mutlu oldu. Öğrencilerim için de unutulmaz bir anı oldu. Buradan elde edilecek gelirle Diyarbakır'daki çocukların gönüllerine dokunacağız" dedi. Daha önce düzenledikleri kermes ve pazardaki terlik satışından elde ettikleri gelir ile yaklaşık 10 bin TL topladıklarını ifade eden Başaslan, "Diyarbakır'da bulunan köy okulları için bu organizasyonu yaptık. 23 Nisan'da Diyarbakır'a gideceğiz ve 4 köy okulundaki çocuklara bayram coşkusu yaşatacağız" diye konuştu.

Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!
Bahar yorgunluğu ile mücadeleBahar yorgunluğu ile mücadele
Berberler çalışma saatlerinin düzenlenmesini ve vergi indirimi istiyorBerberler çalışma saatlerinin düzenlenmesini ve vergi indirimi istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

F.Bahçeli yıldız için şok sözler! 'Pavyona gitsin'

F.Bahçeli yıldız için şok sözler! 'Pavyona gitsin'

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Görkem'i yürütebilmek için kampanya başlatıldı

Görkem'i yürütebilmek için kampanya başlatıldı

Bingöl'de 5 odalı sığınak bulundu

Bingöl'de beş odalı sığınak bulundu

Liseli kıza ormanda dayak! Bu görüntülere 23 yıl ceza istemi

Liseli kıza ormanda dayak! Bu görüntülere 23 yıl ceza istemi

İlik bulunamadı! Öykü Arin için karar verildi

İlik bulunamadı! Öykü Arin için karar verildi

Üniversite öğrencilerinden cinsel istismar protestosu

Üniversite öğrencilerinden cinsel istismar protestosu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.