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Üniversiteliler ‘İş Kulübü’ ile iş hayatına hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 10:12 | Son Güncelleme

İSTANBUL Kent Üniversitesi ve İŞKUR ortaklığıyla gerçekleşen ‘İş Kulübü’ eğitimleri düzenlenen sertifika töreniyle son buldu.

Üniversiteliler ‘İş Kulübü’ ile iş hayatına hazır

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Kent Üniversitesi ve İŞKUR ortaklığıyla gerçekleşen ‘İş Kulübü’ eğitimleri düzenlenen sertifika töreniyle son buldu. Kariyer ve Gelişim Merkezi Direktörü Caner Yazıcıoğlu, “Öğrencilerimiz İş Kulübü’ndeki eğitimler sayesinde sektördeki gerçeklerle erkenden yüzleşebiliyor ve iş hayatına hazır hale geliyor” dedi.

Beyoğlu İş Kulübü Lideri Leyla Filiz tarafından İstanbul Kent Üniversitesi’nde öğrencilere 3 gün boyunca meslek ve kişilik testleri, özgeçmiş hazırlama, hedefleri belirleme, iş arama becerilerini geliştirme, iş görüşmesi öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gerekenler, mülakat sırasında sıkça sorulan sorular, dijital kimlik oluşturmanın önemi başlıklı eğitimler verildi. Ücretsiz verilen eğitimler sonrasında katılım sağlayan öğrenciler sertifika almaya hak kazandı. İstanbul Kent Üniversitesi Kariyer ve Gelişim Merkezi Direktörü ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Caner Yazıcıoğlu, verilen eğitimlerin öğrencilere iş hayatında yardımcı olacağını söyledi.

“ÖĞRENCİLER PROFESYONEL HAYATIN GERÇEKLERİYLE YÜZLEŞİYOR”

Öğrencileri profesyonel hayata hazırlamaya yönelik projeler içerisinde yer aldıklarını söyleyen Caner Yazıcıoğlu, “Beyoğlu İŞKUR ile ortak yürüttüğümüz İş Kulübü programında verilen eğitimlerle amaçlanan özellikle öğrencilerimizin iş hayatına girdikleri zaman sadece üniversitedeki teori ve uygulama kısmındaki bilgilerle kalmayıp, profesyonel hayatta da nelerle karşılaşılabileceği gerçeğiyle yüzleştirmek. Biz bunu hedefliyoruz ama İŞKUR da bu yönde Türkiye’nin dört bir tarafında çok güzel eğitim programları düzenliyor ve üniversitelerle işbirliği yapıyor” dedi.

Herkesin üniversite yıllarının çok değerli olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, “Üniversite hayatımızda mutlaka birtakım tecrübeler elde ediyoruz ama iş hayatının gerçekleriyle yüzleşemiyoruz. Sektör bambaşka bir ortamdır. Özellikle öğrenciler üniversite ortamından çıktıktan sonra iş hayatında karşılaştıkları gerçeklerle beraber bazen şaşırabiliyorlar. Burada almış oldukları eğitimler onlar için çok faydalı olacaktır. Bu eğitimin gerçek etkilerini iş hayatına girdikten sonra görecekler. Eğitimler uygulamayla beslenerek öğrencilere sunuluyor dolayısıyla burada öğrendiklerini iş hayatında da uygulayabilecekler” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLERE İYİ BİR REFERANS OLACAK”

Eğitimler sonrasında alınan sertifikaların öğrenciler için iş hayatlarında iyi bir referans olacağını ifade eden Yazıcıoğlu, “İş hayatında işverenler deneyime çok önem verirler. Öğrencilerin staj, uygulama derslerinde olduğu gibi bu tarz belgeler de çok önemli bir referans kaynağıdır. Öğrencileri öne geçirecek olan eğitim programları, stajlar ve yapmış oldukları uygulamalardır. Öğrenciler bu tarz eğitim programlarına mutlaka katılmalılar. Sadece üniversite eğitimi yeterli olmuyor. İş hayatı bambaşka bileşenleri de beraberinde getiriyor. Öğrencilerin ileride sürprizlerle karşılaşmaması için bu tarz eğitimlere katılmalarını tavsiye ediyorum. Kariyer ve Gelişim Merkezi Direktörlüğü olarak öğrencilerimizi profesyonel anlamda gelişebilmeleri noktasında çeşitli eğitim programlarıyla buluşturuyoruz ve buna devam edeceğiz. Sektör profesyonellerini davet edip üniversitemizde ağırlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Üniversiteliler ‘İş Kulübü’ ile iş hayatına hazırÜniversiteliler ‘İş Kulübü’ ile iş hayatına hazır

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