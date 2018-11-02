Üniversiteliler ‘İş Kulübü’ ile iş hayatına hazır

Beyoğlu İş Kulübü Lideri Leyla Filiz tarafından İstanbul Kent Üniversitesi’nde öğrencilere 3 gün boyunca meslek ve kişilik testleri, özgeçmiş hazırlama, hedefleri belirleme, iş arama becerilerini geliştirme, iş görüşmesi öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gerekenler, mülakat sırasında sıkça sorulan sorular, dijital kimlik oluşturmanın önemi başlıklı eğitimler verildi. Ücretsiz verilen eğitimler sonrasında katılım sağlayan öğrenciler sertifika almaya hak kazandı. İstanbul Kent Üniversitesi Kariyer ve Gelişim Merkezi Direktörü ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Caner Yazıcıoğlu, verilen eğitimlerin öğrencilere iş hayatında yardımcı olacağını söyledi.

Öğrencileri profesyonel hayata hazırlamaya yönelik projeler içerisinde yer aldıklarını söyleyen Caner Yazıcıoğlu, “Beyoğlu İŞKUR ile ortak yürüttüğümüz İş Kulübü programında verilen eğitimlerle amaçlanan özellikle öğrencilerimizin iş hayatına girdikleri zaman sadece üniversitedeki teori ve uygulama kısmındaki bilgilerle kalmayıp, profesyonel hayatta da nelerle karşılaşılabileceği gerçeğiyle yüzleştirmek. Biz bunu hedefliyoruz ama İŞKUR da bu yönde Türkiye’nin dört bir tarafında çok güzel eğitim programları düzenliyor ve üniversitelerle işbirliği yapıyor” dedi.

Herkesin üniversite yıllarının çok değerli olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, “Üniversite hayatımızda mutlaka birtakım tecrübeler elde ediyoruz ama iş hayatının gerçekleriyle yüzleşemiyoruz. Sektör bambaşka bir ortamdır. Özellikle öğrenciler üniversite ortamından çıktıktan sonra iş hayatında karşılaştıkları gerçeklerle beraber bazen şaşırabiliyorlar. Burada almış oldukları eğitimler onlar için çok faydalı olacaktır. Bu eğitimin gerçek etkilerini iş hayatına girdikten sonra görecekler. Eğitimler uygulamayla beslenerek öğrencilere sunuluyor dolayısıyla burada öğrendiklerini iş hayatında da uygulayabilecekler” diye konuştu.