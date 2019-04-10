HABER

Üniversiteliler, kamyon kullanmak için ders alıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 11:08 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerine, sürücünün olası rahatsızlığı halinde acil müdahale kamyonlarının olay yerine ulaştırılabilmesi için kursta sürüş eğitimi veriliyor.

Üniversiteliler, kamyon kullanmak için ders alıyor

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerine, sürücünün olası rahatsızlığı halinde acil müdahale kamyonlarının olay yerine ulaştırılabilmesi için kursta sürüş eğitimi veriliyor. Kız öğrencilerin de ilgi gösterdiği eğitim sonrası sınava girecek adaylar, 'B' sınıfı olan ehliyetlerini 'C' sınıfına çıkaracak.
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü'nde öğrenim gören öğrenciler, olası afet ve acil durumlarda nasıl davranacaklarına ilişkin pratik ve teorik eğitimler alıyor. 1 yılı hazırlık olmak üzere 5 yıllık eğitimin verildiği fakültenin öğrencilerine, afet anında sürücünün rahatsızlanması halinde acil müdahale kamyonlarının olay yerine ulaştırılabilmesi için sürücü kursunda sürüş eğitimi de veriliyor. Kız öğrencilerin de ilgi gösterdiği eğitimler sonrası sınavlara girecek adaylar, 'B' sınıfı olan ehliyetlerini 'C' sınıfına çıkaracak. Yazılı sınavların ardından direksiyon sınavını başarıyla tamamlayan adaylar, yeni sürücü belgelerini alacak.
Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi son sınıf öğrencisi Öznur Çınar, acil durum ve afetlere müdahaleyi sağlayabilmek amacıyla eğitimler aldıklarını belirterek, "Sahada çalışması gereken personeller, her tür aracı kullanabilmesi amacıyla ehliyet sahibi olmaları gerekiyor. Biz de özel sürücü kursunda aldığımız eğitimlerle 'B' sınıfı sürücü belgemizi 'C' sınıfına yükseltmek için sürüş tekniği eğitimi alıyoruz. Bütün kadın personellere sürücü belgelerini almalarını tavsiye ediyoruz. Müdahalenin kesilmemesi için bu eğitimler çok önemli" diye konuştu.
Öğrencilerden Nurdan Boran ise "Herhangi bir afet veya acil durumda itfaiye şoförü rahatsızlanabilir. Bu durumda kontrolü biz ele alacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Üniversiteliler, kamyon kullanmak için ders alıyorÜniversiteliler, kamyon kullanmak için ders alıyorÜniversiteliler, kamyon kullanmak için ders alıyorÜniversiteliler, kamyon kullanmak için ders alıyor

PARTNER Siz de ilişkiye girerken bunu yapıyorsanız...Kanserden bile koruyormuş! Siz de ilişkiye girerken bunu yapıyorsanız...Kanserden bile koruyormuş!
Bu manzara Alpler’den değil Tunceli’denBu manzara Alpler’den değil Tunceli’den
Yenge katilinin cezası belli olduYenge katilinin cezası belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da sürpriz görüşme!

Ankara'da sürpriz görüşme!

Büyükçekmece'de neler oluyor?

Büyükçekmece'de neler oluyor?

F.Bahçe'den 2. Lig'e gidiyor!

F.Bahçe'den 2. Lig'e gidiyor!

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli'den kahreden haber! 1 asker şehit

Kahreden haber! 1 asker şehit

Bu manzara Alpler'den değil, Türkiye'den! Muhteşem kareler

Bu manzara Alpler'den değil, Türkiye'den! Muhteşem kareler

Yenge katilinin cezası belli oldu

Yenge katilinin cezası belli oldu

Muş'ta kar 6 metreyi buldu! Aynı yol 8. kez ulaşıma açıldı

Kar kalınlığı 6 metreye dayandı! Aynı yolu 8 kez açtılar ama...

İstanbul Havalimanı'yla ilgili son dakika gelişmesi! THY tarih verdi

İstanbul Havalimanı'yla ilgili yeni gelişme!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda operasyon!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.