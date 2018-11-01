Üniversiteliler, 'konuşan bank'tan şiir dinliyor

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, Pamukkale Belediyesi'nce üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu bölgede açılan 'Pamuk Kafe Üniversite' adlı kafe, 'konuşan banklar' ile dikkat çekiyor. Gençler, kitap okumak için oturdukları 'konuşan bank'tan Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif Ersoy, Adil Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, Arif Nihat Asya, Mevlana, Yunus Emre, Nazım Hikmet, Sezai Karakoç'un şiirlerini de dinliyor.

Pamukkale Belediyesi'nce ilçede gençlerin kitap okuma alışkanlığını artırmaya yönelik hayata geçirilen 'Pamuk Kafe Üniversite' adlı mekandaki kitap- kafe bölümü, özellikle öğrencilerin uğrak yeri oluyor. Belediyenin gençlik projelerinden biri olan ve 2 bin yazarın 3 bin kitabının bulunduğu yerde, bahçede 9 'konuşan bank' bulunuyor. Gençler, kitap okumak için oturdukları 'konuşan bank'tan bir yandan da Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif Ersoy, Adil Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, Arif Nihat Asya, Mevlana, Yunus Emre, Nazım Hikmet, Sezai Karakoç'un şiirlerini dinliyor.

Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Gürlesin, "Üniversiteli gençlerimizin vakitlerini iyi bir şekilde değerlendirme imkanı bulmaları için isteyen 'Pamuk Kafe Üniversite'de sohbetler ederken, isteyen 'kitap kafe'deki bilgi hazinesinden faydalanıyor. Dileyen öğrencilerimiz de konuşan banklarda ünlü şairlerden en güzel şiirlerini dinleme imkanı buluyor" dedi.

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